В Шадринске сирота жалуется на жилье с плесенью (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске Курганской области студентка-сирота добивается переселения из квартиры с плесенью. Проблемное жилье ей предоставили в апреле 2022 года, сейчас жить в нем невозможно, рассказала URA.RU девушка.

«Получила квартиру в апреле 2022 года в Шадринске (ул. Автомобилистов). Основные проблемы: влажность и плесень, зимой промерзает окно и пол, с уличной стороны отваливается фундамент. С жалобами я обращалась в администрацию города, в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Также обращалась в управляющую компанию. В ответ прислали письмо, что капитальный ремонт будет в 2047 году», — рассказала девушка.

Квартира досталась сироте по жребию. Студентка за свой счет поменяла ржавый кран и газовую подводку. А позже узнала о проблемах с канализацией в доме (в подвале круглый год стоит вода). «Неделю назад я съехала на съемную квартиру, так как уже невозможно здесь оставаться, по полу холодно», — сказала девушка.

В администрации Шадринска сироте помогли составить обращение к областным чиновникам. «Специалисты жилищного отдела помогли составить обращение в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, так как именно это ведомство приобретает жилье для детей-сирот. Департамент является стороной контракта, то есть вправе предъявлять претензии продавцу и требовать выполнения работ по гарантии», — пояснили в мэрии URA.RU. Однако департамент переслал обращение главе Шадринска. Сейчас сирота ждет ответ от Антона Мокана, после чего планирует обратиться в прокуратуру.

В Шадринске студентку-сироту поселили в квартиру с плесенью, где промерзает окно и пол. Капремонт в доме запланирован на 2047 год фото: предоставлено жительницей г. Шадринска

В подвале дома стоит вода, из-за чего в квартире сироты сырость и плесень Фото: предоставила жительница г. Шадринска

Своими силами сделать ремонт в старом доме сирота не может. В ожидании помощи чиновников, девушка съехала на съемную квартиру Фото: предоставила жительница г. Шадринска

В мэрии Шадринска сироте помогли составить обращение в департамент Курганской области, а департамент переадресовал жалобу мэру Шадринска Фото: предоставила жительница г. Шадринска