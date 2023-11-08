08 ноября 2023

Курганские чиновники поселили студентку-сироту в проблемную квартиру с плесенью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября, Текслеры. Челябинск , кошка, кот, черный кот, котик, окно
В Шадринске сирота жалуется на жилье с плесенью (фото из архива) Фото:

В Шадринске Курганской области студентка-сирота добивается переселения из квартиры с плесенью. Проблемное жилье ей предоставили в апреле 2022 года, сейчас жить в нем невозможно, рассказала URA.RU девушка.

«Получила квартиру в апреле 2022 года в Шадринске (ул. Автомобилистов). Основные проблемы: влажность и плесень, зимой промерзает окно и пол, с уличной стороны отваливается фундамент. С жалобами я обращалась в администрацию города, в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Также обращалась в управляющую компанию. В ответ прислали письмо, что капитальный ремонт будет в 2047 году», — рассказала девушка.

Квартира досталась сироте по жребию. Студентка за свой счет поменяла ржавый кран и газовую подводку. А позже узнала о проблемах с канализацией в доме (в подвале круглый год стоит вода). «Неделю назад я съехала на съемную квартиру, так как уже невозможно здесь оставаться, по полу холодно», — сказала девушка.

В администрации Шадринска сироте помогли составить обращение к областным чиновникам. «Специалисты жилищного отдела помогли составить обращение в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, так как именно это ведомство приобретает жилье для детей-сирот. Департамент является стороной контракта, то есть вправе предъявлять претензии продавцу и требовать выполнения работ по гарантии», — пояснили в мэрии URA.RU. Однако департамент переслал обращение главе Шадринска. Сейчас сирота ждет ответ от Антона Мокана, после чего планирует обратиться в прокуратуру.

В Шадринске студентку-сироту поселили в квартиру с плесенью, где промерзает окно и пол. Капремонт в доме запланирован на 2047 год
В Шадринске студентку-сироту поселили в квартиру с плесенью, где промерзает окно и пол. Капремонт в доме запланирован на 2047 год
В подвале дома стоит вода, из-за чего в квартире сироты сырость и плесень
В подвале дома стоит вода, из-за чего в квартире сироты сырость и плесень
Фото:
Своими силами сделать ремонт в старом доме сирота не может. В ожидании помощи чиновников, девушка съехала на съемную квартиру
Своими силами сделать ремонт в старом доме сирота не может. В ожидании помощи чиновников, девушка съехала на съемную квартиру
Фото:
В мэрии Шадринска сироте помогли составить обращение в департамент Курганской области, а департамент переадресовал жалобу мэру Шадринска
В мэрии Шадринска сироте помогли составить обращение в департамент Курганской области, а департамент переадресовал жалобу мэру Шадринска
Фото:
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В Шадринске Курганской области студентка-сирота добивается переселения из квартиры с плесенью. Проблемное жилье ей предоставили в апреле 2022 года, сейчас жить в нем невозможно, рассказала URA.RU девушка. «Получила квартиру в апреле 2022 года в Шадринске (ул. Автомобилистов). Основные проблемы: влажность и плесень, зимой промерзает окно и пол, с уличной стороны отваливается фундамент. С жалобами я обращалась в администрацию города, в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Также обращалась в управляющую компанию. В ответ прислали письмо, что капитальный ремонт будет в 2047 году», — рассказала девушка. Квартира досталась сироте по жребию. Студентка за свой счет поменяла ржавый кран и газовую подводку. А позже узнала о проблемах с канализацией в доме (в подвале круглый год стоит вода). «Неделю назад я съехала на съемную квартиру, так как уже невозможно здесь оставаться, по полу холодно», — сказала девушка. В администрации Шадринска сироте помогли составить обращение к областным чиновникам. «Специалисты жилищного отдела помогли составить обращение в департамент имущественных и земельных отношений Курганской области, так как именно это ведомство приобретает жилье для детей-сирот. Департамент является стороной контракта, то есть вправе предъявлять претензии продавцу и требовать выполнения работ по гарантии», — пояснили в мэрии URA.RU. Однако департамент переслал обращение главе Шадринска. Сейчас сирота ждет ответ от Антона Мокана, после чего планирует обратиться в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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