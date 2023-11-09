В Госдуме предложили высечь плетью звезд, критиковавших СВО

Депутат Свинцов: для звезд, критиковавших СВО, нужно ввести налоговый режим
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Заседание Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике. Москва, свинцов андрей
Для уехавших артистов стоит ввести специальный налоговый режим, заявил Андрей Свинцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Звезд, которые критиковали спецоперацию, но решили вернуться на Родину в Россию, нужно высечь плетью на Красной Площади. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«На Красную Площадь вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан РФ и президента [России Владимира Путина]», — сказал Свинцов в интервью telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос об условиях для граждан, которые передумали и захотели вернуться. Он добавил, что для таких артистов стоит ввести специальный налоговый режим, если они захотят приехать назад в страну, — отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов.

С начала специальной военной операции России на Украине страну покинули многие медийные личности. Причины отъезда кто-то из них объяснял обычным отпуском или каникулами, а некоторые заявляли, что не вернутся в страну, передает «МК».

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Звезд, которые критиковали спецоперацию, но решили вернуться на Родину в Россию, нужно высечь плетью на Красной Площади. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. «На Красную Площадь вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан РФ и президента [России Владимира Путина]», — сказал Свинцов в интервью telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос об условиях для граждан, которые передумали и захотели вернуться. Он добавил, что для таких артистов стоит ввести специальный налоговый режим, если они захотят приехать назад в страну, — отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов. С начала специальной военной операции России на Украине страну покинули многие медийные личности. Причины отъезда кто-то из них объяснял обычным отпуском или каникулами, а некоторые заявляли, что не вернутся в страну, передает «МК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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