В Госдуме предложили высечь плетью звезд, критиковавших СВО

Звезд, которые критиковали спецоперацию, но решили вернуться на Родину в Россию, нужно высечь плетью на Красной Площади. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
«На Красную Площадь вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан РФ и президента [России Владимира Путина]», — сказал Свинцов в интервью telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос об условиях для граждан, которые передумали и захотели вернуться. Он добавил, что для таких артистов стоит ввести специальный налоговый режим, если они захотят приехать назад в страну, — отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов.
С начала специальной военной операции России на Украине страну покинули многие медийные личности. Причины отъезда кто-то из них объяснял обычным отпуском или каникулами, а некоторые заявляли, что не вернутся в страну, передает «
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