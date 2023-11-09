В Госдуме предложили высечь плетью звезд, критиковавших СВО

Депутат Свинцов: для звезд, критиковавших СВО, нужно ввести налоговый режим

09 ноября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Для уехавших артистов стоит ввести специальный налоговый режим, заявил Андрей Свинцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Звезд, которые критиковали спецоперацию, но решили вернуться на Родину в Россию, нужно высечь плетью на Красной Площади. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. «На Красную Площадь вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан РФ и президента [России Владимира Путина]», — сказал Свинцов в интервью telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос об условиях для граждан, которые передумали и захотели вернуться. Он добавил, что для таких артистов стоит ввести специальный налоговый режим, если они захотят приехать назад в страну, — отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов. С начала специальной военной операции России на Украине страну покинули многие медийные личности. Причины отъезда кто-то из них объяснял обычным отпуском или каникулами, а некоторые заявляли, что не вернутся в страну, передает « МК ».

Звезд, которые критиковали спецоперацию, но решили вернуться на Родину в Россию, нужно высечь плетью на Красной Площади. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. «На Красную Площадь вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан РФ и президента [России Владимира Путина]», — сказал Свинцов в интервью telegram-каналу Shot, отвечая на вопрос об условиях для граждан, которые передумали и захотели вернуться. Он добавил, что для таких артистов стоит ввести специальный налоговый режим, если они захотят приехать назад в страну, — отдавать 95% налогов с дохода на поддержку спецоперации, многодетных семей и инвалидов. С начала специальной военной операции России на Украине страну покинули многие медийные личности. Причины отъезда кто-то из них объяснял обычным отпуском или каникулами, а некоторые заявляли, что не вернутся в страну, передает «МК».