Тюменский санаторий на Новый год продает путевки по цене отдыха в Дубае

09 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Помимо нескольких сотен тысяч рублей за проживание, гостям придется доплатить и за новогодний банкет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Известный тюменский санаторий на Новый год продает путевки от 235 тысяч рублей без лечения за недельное проживание. Стоимость указали в отделе бронирования. По этой же цене горожанам предлагают на аналогичное количество дней улететь на отдых в Дубай. «На новогодние праздники бронирование доступно только от семи дней. Стоимость за двух взрослых с ребенком — 235 тысяч рублей без лечения. Сюда входит проживание, трехразовое питание и посещение спа. Праздничный банкет в эту стоимость не входит», — сообщили в отделе бронирования. Новогодний банкет гостям санатория придется оплатить отдельно. Всего на территории будут работать три праздничные площадки. Стоимость на одного человека: от пяти до пятнадцати тысяч рублей. По данным турагентов, за 240 тысяч рублей на новогодние каникулы из Тюмени можно улететь за границу. Шестидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Дубае обойдется как отдых в местном санатории.

Известный тюменский санаторий на Новый год продает путевки от 235 тысяч рублей без лечения за недельное проживание. Стоимость указали в отделе бронирования. По этой же цене горожанам предлагают на аналогичное количество дней улететь на отдых в Дубай. «На новогодние праздники бронирование доступно только от семи дней. Стоимость за двух взрослых с ребенком — 235 тысяч рублей без лечения. Сюда входит проживание, трехразовое питание и посещение спа. Праздничный банкет в эту стоимость не входит», — сообщили в отделе бронирования. Новогодний банкет гостям санатория придется оплатить отдельно. Всего на территории будут работать три праздничные площадки. Стоимость на одного человека: от пяти до пятнадцати тысяч рублей. По данным турагентов, за 240 тысяч рублей на новогодние каникулы из Тюмени можно улететь за границу. Шестидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Дубае обойдется как отдых в местном санатории.