08 ноября 2023

Тюменский санаторий на Новый год продает путевки по цене отдыха в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Бал Елены Кошелевой "Рождение счастливой женщины" в Hyatt. Екатеринбург , банкет, накрытый стол
Помимо нескольких сотен тысяч рублей за проживание, гостям придется доплатить и за новогодний банкет Фото:

Известный тюменский санаторий на Новый год продает путевки от 235 тысяч рублей без лечения за недельное проживание. Стоимость указали в отделе бронирования. По этой же цене горожанам предлагают на аналогичное количество дней улететь на отдых в Дубай.

«На новогодние праздники бронирование доступно только от семи дней. Стоимость за двух взрослых с ребенком — 235 тысяч рублей без лечения. Сюда входит проживание, трехразовое питание и посещение спа. Праздничный банкет в эту стоимость не входит», — сообщили в отделе бронирования.

Новогодний банкет гостям санатория придется оплатить отдельно. Всего на территории будут работать три праздничные площадки. Стоимость на одного человека: от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

По данным турагентов, за 240 тысяч рублей на новогодние каникулы из Тюмени можно улететь за границу. Шестидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Дубае обойдется как отдых в местном санатории.

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Известный тюменский санаторий на Новый год продает путевки от 235 тысяч рублей без лечения за недельное проживание. Стоимость указали в отделе бронирования. По этой же цене горожанам предлагают на аналогичное количество дней улететь на отдых в Дубай. «На новогодние праздники бронирование доступно только от семи дней. Стоимость за двух взрослых с ребенком — 235 тысяч рублей без лечения. Сюда входит проживание, трехразовое питание и посещение спа. Праздничный банкет в эту стоимость не входит», — сообщили в отделе бронирования. Новогодний банкет гостям санатория придется оплатить отдельно. Всего на территории будут работать три праздничные площадки. Стоимость на одного человека: от пяти до пятнадцати тысяч рублей. По данным турагентов, за 240 тысяч рублей на новогодние каникулы из Тюмени можно улететь за границу. Шестидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Дубае обойдется как отдых в местном санатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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