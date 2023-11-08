В Кургане на месяц откроют новогоднюю почту Деда Мороза

С 18 ноября по 18 декабря дети Кургана смогут отправить письмо Деду Морозу в Центральной детской библиотеке имени Николая Островского. Об этом сообщила мэрия Кургана в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«В день рождения Деда Мороза, 18 ноября, начинает свою работу ставшая уже традиционной почта Деда Мороза. Каждый ребенок сможет прийти в библиотеку, написать и отправить письмо со своим желанием, просьбой, рисунком. Заветное послание обязательно попадет в руки главного волшебника страны», — указано в сообществе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Также администрация Кургана сообщает, что с 18 ноября любой курганец сможет отправить электронное письмо на почту по адресу dedmoroz@cbs-kurgan.com. При таком выборе способа отправки письма ответ обязательно будет получен в течение трех дней. Акция «Новогодняя почта Деда Мороза» продлится до 18 декабря 2023 года.
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