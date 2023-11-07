Курган к Новому году оформят в русском народном стиле

Мэр Кургана Ситникова раскрыла, как город оформят к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, в каком стиле оформят город к празднованию Нового года. Чиновники готовят программу мероприятий под общей темой «Русь богатырская». Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале.

«Продолжаем готовиться к Новому году, разработали концепцию праздничного оформления города. В этом году она выполнена в классическом стиле. В ее основе — русские народные символы и образы. К примеру, русская тройка лошадей — без нее на Руси не обходился ни один праздник», — указано в посте канала «Елена Ситникова».

Основной тематикой Нового года в Кургане станут сказки Александра Пушкина. Чиновники на сайте мэрии опубликовали праздничную концепцию. Там собраны баннеры и плакаты, которые можно разместить на предприятиях и учреждениях. Ситникова в своем посте пишет, что подготовка к празднику уже началась. С ее слов, учреждения культуры уже начали разработку новогодних сценариев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане идеей празднования Нового года станут сказки Пушкина. Поводом к этому послужил 225-летний юбилей со дня рождения русского писателя.