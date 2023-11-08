08 ноября 2023

На главной переправе ЯНАО меняют тарифы на перевозку транспорта

Правительство ЯНАО установило льготные тарифы на перевозку транспорта через Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
Тарифы на перевозки начнут действовать с 1 января 2024 года Фото:

Правительство ЯНАО установило льготные тарифы на перевозку пассажиров и грузов на маршруте «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард». Об этом говорится в документе регионального департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

«Установить льготные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом по маршруту «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард», — сказано в документе. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Согласно тарифам, пассажиры с багажом, как и прежде смогут переправляться бесплатно. Для легковых автомобилей плата составит 230 рублей, для транспорта массой не более 3,5 тонн — 480 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о прекращении перевозок на паромах на переправе «Салехард — Лабытнанги» со 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами.

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Правительство ЯНАО установило льготные тарифы на перевозку пассажиров и грузов на маршруте «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард». Об этом говорится в документе регионального департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса. «Установить льготные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом по маршруту «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард», — сказано в документе. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года. Согласно тарифам, пассажиры с багажом, как и прежде смогут переправляться бесплатно. Для легковых автомобилей плата составит 230 рублей, для транспорта массой не более 3,5 тонн — 480 рублей. Ранее URA.RU сообщало о прекращении перевозок на паромах на переправе «Салехард — Лабытнанги» со 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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