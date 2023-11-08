На главной переправе ЯНАО меняют тарифы на перевозку транспорта

Правительство ЯНАО установило льготные тарифы на перевозку транспорта через Обь

Тарифы на перевозки начнут действовать с 1 января 2024 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство ЯНАО установило льготные тарифы на перевозку пассажиров и грузов на маршруте «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард». Об этом говорится в документе регионального департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

«Установить льготные тарифы на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом по маршруту «Салехард — Лабытнанги», «Лабытнанги — Салехард», — сказано в документе. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Согласно тарифам, пассажиры с багажом, как и прежде смогут переправляться бесплатно. Для легковых автомобилей плата составит 230 рублей, для транспорта массой не более 3,5 тонн — 480 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о прекращении перевозок на паромах на переправе «Салехард — Лабытнанги» со 2 ноября. С 3 ноября людей будут переправлять вертолетами.