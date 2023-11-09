Матвиенко объяснила свои слова о создании «министерства счастья» в России

Заявление о возможном создании в России «министерства счастья» было шуткой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Слова о создании в России „министерства счастья“ были шуткой», — передает слова Матвиенко telegram-канал Cовфеда. Она подчеркнула, что журналистам иногда может быть сложно понять ее юмор. Тем не менее глава СФ считает подобную идею положительной.
Валентина Матвиенко выступала с предложением принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Она предложила данную идею 6 ноября в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», где поддержала создание ведомства, ответственного за принятие решений, способствующих повышению уровня счастья граждан, передает A42.
Заявление о возможном создании в России «министерства счастья» было шуткой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Слова о создании в России „министерства счастья“ были шуткой», — передает слова Матвиенко telegram-канал Cовфеда. Она подчеркнула, что журналистам иногда может быть сложно понять ее юмор. Тем не менее глава СФ считает подобную идею положительной. Валентина Матвиенко выступала с предложением принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Она предложила данную идею 6 ноября в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», где поддержала создание ведомства, ответственного за принятие решений, способствующих повышению уровня счастья граждан, передает A42.