Матвиенко объяснила свои слова о создании «министерства счастья» в России

Матвиенко: слова о создании «министерства счастья» были шуткой
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Идея о создании «министерства счастья» является положительной, заявила Валентина Матвиенко Фото:

Заявление о возможном создании в России «министерства счастья» было шуткой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Слова о создании в России „министерства счастья“ были шуткой», — передает слова Матвиенко telegram-канал Cовфеда. Она подчеркнула, что журналистам иногда может быть сложно понять ее юмор. Тем не менее глава СФ считает подобную идею положительной.

Валентина Матвиенко выступала с предложением принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Она предложила данную идею 6 ноября в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», где поддержала создание ведомства, ответственного за принятие решений, способствующих повышению уровня счастья граждан, передает A42.

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Заявление о возможном создании в России «министерства счастья» было шуткой. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Слова о создании в России „министерства счастья“ были шуткой», — передает слова Матвиенко telegram-канал Cовфеда. Она подчеркнула, что журналистам иногда может быть сложно понять ее юмор. Тем не менее глава СФ считает подобную идею положительной. Валентина Матвиенко выступала с предложением принять закон о всеобщем счастье и создать соответствующее министерство. Она предложила данную идею 6 ноября в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», где поддержала создание ведомства, ответственного за принятие решений, способствующих повышению уровня счастья граждан, передает A42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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