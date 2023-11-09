Мэр российского города пообещал уволиться, если жители проголосуют за это в Telegram

Мэр Стрежевого обещает уволиться, если за это проголосуют в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Дениченко проводит в своем telegram-канале опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы города Фото:

Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко решил уволиться в случае, если большинство жителей проголосуют за снятие его с должности. Соответствующий опрос он опубликовал в своем telegram-канале.

«Как поступить с мэром?», — написал Дениченко, опубликовав опрос в своем telegram-канале. На выбор для участников он дал два варианта: первый — «испортил город — пусть увольняется», второй — «дадим шанс, пусть еще поработает». На данный момент проголосовали около восьми тысяч участников, большинство — за увольнение мэра.

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Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко решил уволиться в случае, если большинство жителей проголосуют за снятие его с должности. Соответствующий опрос он опубликовал в своем telegram-канале. «Как поступить с мэром?», — написал Дениченко, опубликовав опрос в своем telegram-канале. На выбор для участников он дал два варианта: первый — «испортил город — пусть увольняется», второй — «дадим шанс, пусть еще поработает». На данный момент проголосовали около восьми тысяч участников, большинство — за увольнение мэра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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