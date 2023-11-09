Мэр российского города пообещал уволиться, если жители проголосуют за это в Telegram

Валерий Дениченко проводит в своем telegram-канале опрос о том, стоит ли ему покинуть пост главы города
Мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко решил уволиться в случае, если большинство жителей проголосуют за снятие его с должности. Соответствующий опрос он опубликовал в своем telegram-канале.
«Как поступить с мэром?», — написал Дениченко, опубликовав опрос в своем telegram-канале. На выбор для участников он дал два варианта: первый — «испортил город — пусть увольняется», второй — «дадим шанс, пусть еще поработает». На данный момент проголосовали около восьми тысяч участников, большинство — за увольнение мэра.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!