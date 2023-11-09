Володин призвал отказаться от неприемлемых инициатив для повышения рождаемости

Российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он также подчеркнул важность обсуждения таких инициатив в рамках фракций и запроса мнения профильного комитета, чтобы избежать негативного восприятия и разрушения имиджа думы как коллегиального органа.
Россиянкам предложили рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. Это связано с улучшением реализации проекта «Демография». С такой идеей выступила зампред Госдумы Анна Кузнецова. Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за недостаточный анализ проблем, мешающих увеличению рождаемости, подмечая, что они не углубляются в детали происходящего в конкретных областях, медицинских учреждениях и семьях, что препятствует рождению детей, передает «Ридус».
Российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он также подчеркнул важность обсуждения таких инициатив в рамках фракций и запроса мнения профильного комитета, чтобы избежать негативного восприятия и разрушения имиджа думы как коллегиального органа. Россиянкам предложили рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. Это связано с улучшением реализации проекта «Демография». С такой идеей выступила зампред Госдумы Анна Кузнецова. Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за недостаточный анализ проблем, мешающих увеличению рождаемости, подмечая, что они не углубляются в детали происходящего в конкретных областях, медицинских учреждениях и семьях, что препятствует рождению детей, передает «Ридус».