Володин призвал отказаться от неприемлемых инициатив для повышения рождаемости

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Некоторые инициативы оскорбляют и женщин, и мужчин, заявил Вячеслав Володин Фото:

Российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он также подчеркнул важность обсуждения таких инициатив в рамках фракций и запроса мнения профильного комитета, чтобы избежать негативного восприятия и разрушения имиджа думы как коллегиального органа.

Россиянкам предложили рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. Это связано с улучшением реализации проекта «Демография». С такой идеей выступила зампред Госдумы Анна Кузнецова. Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за недостаточный анализ проблем, мешающих увеличению рождаемости, подмечая, что они не углубляются в детали происходящего в конкретных областях, медицинских учреждениях и семьях, что препятствует рождению детей, передает «Ридус».

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Российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин. Надо просто понимать, что есть вещи неприемлемые», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он также подчеркнул важность обсуждения таких инициатив в рамках фракций и запроса мнения профильного комитета, чтобы избежать негативного восприятия и разрушения имиджа думы как коллегиального органа. Россиянкам предложили рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. Это связано с улучшением реализации проекта «Демография». С такой идеей выступила зампред Госдумы Анна Кузнецова. Татьяна Голикова раскритиковала региональные власти за недостаточный анализ проблем, мешающих увеличению рождаемости, подмечая, что они не углубляются в детали происходящего в конкретных областях, медицинских учреждениях и семьях, что препятствует рождению детей, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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