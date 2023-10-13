В Госдуме призвали россиянок рожать сразу после школы

Депутат Госдумы Кузнецова: россиянкам нужно рожать первых детей в 20 лет
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Новое знание, Анна Кузнецова. Москва, кузнецова анна
По словам Кузнецовой, если россиянки родят первых детей в 20 лет, то в будущем семья сможет иметь троих и более детей Фото:

Первые дети у россиянок должны появиться в 20 лет. При таком раскладе в будущем семья сможет иметь более трех детей. Подобный вопрос встал в связи с повышением эффективности проекта «Демография». Об этом сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова.

«Надо повышать эффективность нацпроекта „Демография“, решать вопросы с убылью населения и повышения рождаемости. <…> Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — слова Кузнецовой с расширенного заседания комитетов Госдумы передает Дума ТВ. Она также добавила, что данная стратегия является тем образом будущего, о котором говорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее прогноз Соцфонда РФ гласил, что в стране упадет рождаемость в период с 2024 по 2026 год. К 2024 году число родившихся детей снизится на 5,8%. По прогнозам в России родится 1,172 миллиона человек. Это является минимумом с начала 1990-х годов.

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Первые дети у россиянок должны появиться в 20 лет. При таком раскладе в будущем семья сможет иметь более трех детей. Подобный вопрос встал в связи с повышением эффективности проекта «Демография». Об этом сообщила зампред Госдумы Анна Кузнецова. «Надо повышать эффективность нацпроекта „Демография“, решать вопросы с убылью населения и повышения рождаемости. <…> Первые дети у нас должны родиться, когда маме примерно 20 лет, тогда семья, по статистике, сможет иметь 3-х, 4-х и более детей», — слова Кузнецовой с расширенного заседания комитетов Госдумы передает Дума ТВ. Она также добавила, что данная стратегия является тем образом будущего, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее прогноз Соцфонда РФ гласил, что в стране упадет рождаемость в период с 2024 по 2026 год. К 2024 году число родившихся детей снизится на 5,8%. По прогнозам в России родится 1,172 миллиона человек. Это является минимумом с начала 1990-х годов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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