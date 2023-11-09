В Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фото

Минтранс Пермского края: в городе идет строительство четырех масштабных трасс
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Дороги строят в разных районах города Фото:

В Перми идет масштабное строительство четырех дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

«Решили напомнить вам о самых масштабных дорожных стройках, которые в настоящее время ведутся в нашем городе. Это строительство улицы Строителей, трассы ТР-53, а также первый и второй этапы реконструкции улицы Крисанова», — сообщили в ведомстве.

Подробности строительства не раскрывают. Информацию о проделанной работе министерство расскажет позднее.

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В Перми идет масштабное строительство четырех дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края. «Решили напомнить вам о самых масштабных дорожных стройках, которые в настоящее время ведутся в нашем городе. Это строительство улицы Строителей, трассы ТР-53, а также первый и второй этапы реконструкции улицы Крисанова», — сообщили в ведомстве. Подробности строительства не раскрывают. Информацию о проделанной работе министерство расскажет позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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