В Минтрансе Пермского края рассказали о самых масштабных стройках города. Фото

Минтранс Пермского края: в городе идет строительство четырех масштабных трасс

09 ноября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Дороги строят в разных районах города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми идет масштабное строительство четырех дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края. «Решили напомнить вам о самых масштабных дорожных стройках, которые в настоящее время ведутся в нашем городе. Это строительство улицы Строителей, трассы ТР-53, а также первый и второй этапы реконструкции улицы Крисанова», — сообщили в ведомстве. Подробности строительства не раскрывают. Информацию о проделанной работе министерство расскажет позднее. Новая дорога будет соединять микрорайоны Садовый и Грибоедовский Фото предоставлено пресс-службой Минтранса Пермского края На улице Крисанова не так давно пустили трамваи после долгого перерыва Фото предоставлено пресс-службой Минтранса Пермского края

В Перми идет масштабное строительство четырех дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края. «Решили напомнить вам о самых масштабных дорожных стройках, которые в настоящее время ведутся в нашем городе. Это строительство улицы Строителей, трассы ТР-53, а также первый и второй этапы реконструкции улицы Крисанова», — сообщили в ведомстве. Подробности строительства не раскрывают. Информацию о проделанной работе министерство расскажет позднее.