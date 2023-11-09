Дороги строят в разных районах города
В Перми идет масштабное строительство четырех дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.
«Решили напомнить вам о самых масштабных дорожных стройках, которые в настоящее время ведутся в нашем городе. Это строительство улицы Строителей, трассы ТР-53, а также первый и второй этапы реконструкции улицы Крисанова», — сообщили в ведомстве.
Подробности строительства не раскрывают. Информацию о проделанной работе министерство расскажет позднее.
Новая дорога будет соединять микрорайоны Садовый и Грибоедовский
На улице Крисанова не так давно пустили трамваи после долгого перерыва
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