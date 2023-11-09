Reuters: Россия снимет запрет на экспорт топлива на следующей неделе

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Россия планирует снять запрет на экспорт топлива Фото:

Россия планирует снять запрет на экспорт топлива на следующей неделе. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

«Они сообщили производителям, что экспорт будет открыт со следующей недели», — сообщил источник в российской нефтяной компании, говорится в материале издания. Другой источник также отметил, что запрет будет снят, в связи с чем уже сформирован график экспорта и план переработки.

Премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление о «временных ограничениях на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива». Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что запрет носит «бессрочный» характер, передает «МК». По его словам, запрет экспорта топлива изменит оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России.

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Россия планирует снять запрет на экспорт топлива на следующей неделе. Об этом написало издание Reuters, ссылаясь на источники в отрасли. «Они сообщили производителям, что экспорт будет открыт со следующей недели», — сообщил источник в российской нефтяной компании, говорится в материале издания. Другой источник также отметил, что запрет будет снят, в связи с чем уже сформирован график экспорта и план переработки. Премьер Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление о «временных ограничениях на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива». Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что запрет носит «бессрочный» характер, передает «МК». По его словам, запрет экспорта топлива изменит оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем рынке России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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