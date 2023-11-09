09 ноября 2023

Следователи проверяют нефтесервисную фирму в ХМАО из-за долгов по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, конверт с деньгами, передача денег
Директор нефтесервиса из ХМАО задолжал работникам порядка четырех миллионов рублей по зарплате Фото:

Следственный комитет ХМАО проверяет нефтесервисную компанию «СибирьБурСервис», работники которой жаловались на задержку зарплаты. Об этом сообщили агентству в Госинспекции труда по ХМАО.

«Обращение по факту полной невыплаты зарплаты в ООО „СибирьБурСервис“ направлено в следственный отдел по Нижневартовску для проведения процессуальной проверки и принятия решения о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в действиях генерального директора предприятия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в трудовой инспекции.

По информации от Роструда, задолженность предприятия перед работниками составляет порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время руководитель решает вопрос со снятием ареста со счетов: он сообщил представителям трудовой инспекции, что погасит долги перед персоналом в течение ноября.

Ранее URA.RU писало, что вахтовики компании «СибирьБурСервис» (СБС) из Нижневартовска жалуются на задержки зарплаты. Директор не может заплатить за работу из-за ареста счетов приставами.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет ХМАО проверяет нефтесервисную компанию «СибирьБурСервис», работники которой жаловались на задержку зарплаты. Об этом сообщили агентству в Госинспекции труда по ХМАО. «Обращение по факту полной невыплаты зарплаты в ООО „СибирьБурСервис“ направлено в следственный отдел по Нижневартовску для проведения процессуальной проверки и принятия решения о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в действиях генерального директора предприятия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в трудовой инспекции. По информации от Роструда, задолженность предприятия перед работниками составляет порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время руководитель решает вопрос со снятием ареста со счетов: он сообщил представителям трудовой инспекции, что погасит долги перед персоналом в течение ноября. Ранее URA.RU писало, что вахтовики компании «СибирьБурСервис» (СБС) из Нижневартовска жалуются на задержки зарплаты. Директор не может заплатить за работу из-за ареста счетов приставами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...