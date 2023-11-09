Следователи проверяют нефтесервисную фирму в ХМАО из-за долгов по зарплате

10 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Директор нефтесервиса из ХМАО задолжал работникам порядка четырех миллионов рублей по зарплате Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет ХМАО проверяет нефтесервисную компанию «СибирьБурСервис», работники которой жаловались на задержку зарплаты. Об этом сообщили агентству в Госинспекции труда по ХМАО. «Обращение по факту полной невыплаты зарплаты в ООО „СибирьБурСервис“ направлено в следственный отдел по Нижневартовску для проведения процессуальной проверки и принятия решения о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в действиях генерального директора предприятия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в трудовой инспекции. По информации от Роструда, задолженность предприятия перед работниками составляет порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время руководитель решает вопрос со снятием ареста со счетов: он сообщил представителям трудовой инспекции, что погасит долги перед персоналом в течение ноября. Ранее URA.RU писало, что вахтовики компании «СибирьБурСервис» (СБС) из Нижневартовска жалуются на задержки зарплаты. Директор не может заплатить за работу из-за ареста счетов приставами.

Следственный комитет ХМАО проверяет нефтесервисную компанию «СибирьБурСервис», работники которой жаловались на задержку зарплаты. Об этом сообщили агентству в Госинспекции труда по ХМАО. «Обращение по факту полной невыплаты зарплаты в ООО „СибирьБурСервис“ направлено в следственный отдел по Нижневартовску для проведения процессуальной проверки и принятия решения о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в действиях генерального директора предприятия. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в трудовой инспекции. По информации от Роструда, задолженность предприятия перед работниками составляет порядка четырех миллионов рублей. В настоящее время руководитель решает вопрос со снятием ареста со счетов: он сообщил представителям трудовой инспекции, что погасит долги перед персоналом в течение ноября. Ранее URA.RU писало, что вахтовики компании «СибирьБурСервис» (СБС) из Нижневартовска жалуются на задержки зарплаты. Директор не может заплатить за работу из-за ареста счетов приставами.