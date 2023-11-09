Пермяк украл нефть на 10 млн рублей

09 ноября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Мужчина воровал не один, а с приятелями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Он присоединил свою технику к транспортировочному трубопроводу и качал оттуда нефтепродукты. Ущерб, который пермяк нанес добывающим организациям, составил не менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Обвиняемый в 2016 году организовал преступную группу, целью которой было хищение нефти и нефтепродуктов через самовольные присоединения к транспортировочным трубопроводам. Злоумышленники при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства, за период 2016—2018 гг. похитили свыше 625 тонн нефти и дизельного топлива», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Все ресурсы изъяли и вернули добывающим организациям. На грабителей возбуждено уголовное дело.

Житель Перми украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Он присоединил свою технику к транспортировочному трубопроводу и качал оттуда нефтепродукты. Ущерб, который пермяк нанес добывающим организациям, составил не менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Обвиняемый в 2016 году организовал преступную группу, целью которой было хищение нефти и нефтепродуктов через самовольные присоединения к транспортировочным трубопроводам. Злоумышленники при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства, за период 2016—2018 гг. похитили свыше 625 тонн нефти и дизельного топлива», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Все ресурсы изъяли и вернули добывающим организациям. На грабителей возбуждено уголовное дело.