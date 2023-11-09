Пермяк украл нефть на 10 млн рублей

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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, масло, газпром, лукойл, нефть, бочки, нефтепродукты
Мужчина воровал не один, а с приятелями Фото:

Житель Перми украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Он присоединил свою технику к транспортировочному трубопроводу и качал оттуда нефтепродукты. Ущерб, который пермяк нанес добывающим организациям, составил не менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемый в 2016 году организовал преступную группу, целью которой было хищение нефти и нефтепродуктов через самовольные присоединения к транспортировочным трубопроводам. Злоумышленники при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства, за период 2016—2018 гг. похитили свыше 625 тонн нефти и дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Все ресурсы изъяли и вернули добывающим организациям. На грабителей возбуждено уголовное дело.

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Житель Перми украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Он присоединил свою технику к транспортировочному трубопроводу и качал оттуда нефтепродукты. Ущерб, который пермяк нанес добывающим организациям, составил не менее 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Обвиняемый в 2016 году организовал преступную группу, целью которой было хищение нефти и нефтепродуктов через самовольные присоединения к транспортировочным трубопроводам. Злоумышленники при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства, за период 2016—2018 гг. похитили свыше 625 тонн нефти и дизельного топлива», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Все ресурсы изъяли и вернули добывающим организациям. На грабителей возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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