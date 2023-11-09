В Сургуте продается портрет Путина, написанный нефтью, за 300 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп-пати в баре Union Jack. Москва, портрет путина
Сургутянин около года продает портрет Путина за 300 тысяч рублей, но покупатель до сих пор не нашелся Фото:

Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU.

«На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец.

Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов.

Сургутянин продает портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей
Сургутянин продает портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей
Фото:

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Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU. «На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец. Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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