Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU.
«На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец.
Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов.
Сургутянин продает портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей
Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU.
«На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец.
Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов.