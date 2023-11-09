В Сургуте продается портрет Путина, написанный нефтью, за 300 тысяч рублей. Фото

09 ноября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Сургутянин около года продает портрет Путина за 300 тысяч рублей, но покупатель до сих пор не нашелся Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU.



«На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец.



Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет».



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов. Сургутянин продает портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)

Житель Сургута выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, написанный нефтью, стоимостью 300 тысяч рублей. Первый раз он предпринимал такую попытку в начале года. Об этом продавец рассказал в разговоре с URA.RU. «На днях заново выставил портрет на продажу, но пока что безуспешно. Стоимость в 300 тысяч рублей изначально (в феврале) и была такой, но можно купить и со скидкой», — поделился с журналистом агентства продавец. Портрет написан на холсте нефтью и акрилом. Сургутянин советует приобрести его в качестве подарка «серьезному руководителю в кабинет». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу автографы рок-группы «Кипелов» стоимостью 3 миллиона 900 тысяч рублей. Продавец планирует погасить ипотеку за счет автографов.