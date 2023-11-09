В Перми несовершеннолетний обокрал магазин

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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Подростка задержали Фото:

Несовершеннолетний житель Перми ограбил магазин в Индустриальном районе города. Молодой человек угрожал кассиру ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«5 ноября 2023 года в магазине 16-летний житель города Перми, вооруженный ножом, угрожал применением насилия продавцу. Он похитил из кассы магазина денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и скрылся», — сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Следователи проводят проверку случившегося.

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Несовершеннолетний житель Перми ограбил магазин в Индустриальном районе города. Молодой человек угрожал кассиру ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «5 ноября 2023 года в магазине 16-летний житель города Перми, вооруженный ножом, угрожал применением насилия продавцу. Он похитил из кассы магазина денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и скрылся», — сказано в сообщении. Злоумышленника задержали. Следователи проводят проверку случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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