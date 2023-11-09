В Перми несовершеннолетний обокрал магазин

Подростка задержали
Несовершеннолетний житель Перми ограбил магазин в Индустриальном районе города. Молодой человек угрожал кассиру ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«5 ноября 2023 года в магазине 16-летний житель города Перми, вооруженный ножом, угрожал применением насилия продавцу. Он похитил из кассы магазина денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и скрылся», — сказано в сообщении.
Злоумышленника задержали. Следователи проводят проверку случившегося.
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