В Перми несовершеннолетний обокрал магазин

09 ноября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Подростка задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несовершеннолетний житель Перми ограбил магазин в Индустриальном районе города. Молодой человек угрожал кассиру ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «5 ноября 2023 года в магазине 16-летний житель города Перми, вооруженный ножом, угрожал применением насилия продавцу. Он похитил из кассы магазина денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и скрылся», — сказано в сообщении. Злоумышленника задержали. Следователи проводят проверку случившегося.

Несовершеннолетний житель Перми ограбил магазин в Индустриальном районе города. Молодой человек угрожал кассиру ножом, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «5 ноября 2023 года в магазине 16-летний житель города Перми, вооруженный ножом, угрожал применением насилия продавцу. Он похитил из кассы магазина денежные средства в сумме 4 тысяч рублей и скрылся», — сказано в сообщении. Злоумышленника задержали. Следователи проводят проверку случившегося.