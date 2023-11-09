Екатеринбуржцы вышли на протест против строительства нового «мусорного завода». Скрин

09 ноября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Жители Широкой речки начали собирать подписи против строительства «мусорного завода» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Жители Широкой речки (Екатеринбург) вышли на митинг, чтобы выступить против строительства нового «мусорного завода». Несколько десятков горожан собрались около ТЦ Юла на улице Евгения Савкова, 41. Об этом сообщили читатели URA.RU. Ранее владелец площадки Юрий Аксенов, где планируется стройка, заявил о том, что хочет обкатать технологию по мусоропереработке. Он также отметил, что строительство завода не планируется. «В общедомовых чатах появились сообщения о строительстве мусороперерабатывающего завода на территории Широкой речки. Местных жителей эта новость не обрадовала. Ближе к вечеру появилась петиция против строительства завода. Во дворах люди стали активно общаться на эту тему, а потом и вовсе решили выйти на пикет у Юлы», — делятся читатели агентства. Строительство мусороперерабатывающего завода находится на стадии общественных обсуждений. Место для него выбрали на улице Евгения Савкова, 45. В документации говорится, что переработочный комплекс будет принимать различные незагрязненные отходы из пластика, резины. Скрин: читатели URA.RU

Жители Широкой речки (Екатеринбург) вышли на митинг, чтобы выступить против строительства нового «мусорного завода». Несколько десятков горожан собрались около ТЦ Юла на улице Евгения Савкова, 41. Об этом сообщили читатели URA.RU. Ранее владелец площадки Юрий Аксенов, где планируется стройка, заявил о том, что хочет обкатать технологию по мусоропереработке. Он также отметил, что строительство завода не планируется. «В общедомовых чатах появились сообщения о строительстве мусороперерабатывающего завода на территории Широкой речки. Местных жителей эта новость не обрадовала. Ближе к вечеру появилась петиция против строительства завода. Во дворах люди стали активно общаться на эту тему, а потом и вовсе решили выйти на пикет у Юлы», — делятся читатели агентства. Строительство мусороперерабатывающего завода находится на стадии общественных обсуждений. Место для него выбрали на улице Евгения Савкова, 45. В документации говорится, что переработочный комплекс будет принимать различные незагрязненные отходы из пластика, резины.