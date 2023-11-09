Передавший данные о Дугиной экс-сотрудник ГИБДД приговорен к 4 годам колонии

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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудника ГИБДД Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Московский суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который передал данные о российской журналистке Дарье Дугиной. Ему назначили четыре года тюремного заключения.

«Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудника ГИБДД, который продал данные о Дугиной», — сообщило агентство РИА Новости.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами.

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Московский суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который передал данные о российской журналистке Дарье Дугиной. Ему назначили четыре года тюремного заключения. «Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудника ГИБДД, который продал данные о Дугиной», — сообщило агентство РИА Новости. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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