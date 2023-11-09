Передавший данные о Дугиной экс-сотрудник ГИБДД приговорен к 4 годам колонии

Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудника ГИБДД
новость из сюжетаВ Подмосковье погибла дочь философа Дугина
Московский суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, который передал данные о российской журналистке Дарье Дугиной. Ему назначили четыре года тюремного заключения.
«Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудника ГИБДД, который продал данные о Дугиной», — сообщило агентство РИА Новости.
Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами.
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