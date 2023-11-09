Минсельхоз направил 113 млн рублей курганским аграриям в качестве компенсации затрат на производство зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Министерство сельского хозяйства России направило курганским сельхозтоваропроизводителям свыше ста миллионов рублей за зерно. Об этом рассказал директор регионального департамента АПК Павел Кощеев.

«Министерство сельского хозяйства выделило 113 млн рублей, которые в ближайшее время будут предоставлены курганским аграриям за произведенное и реализованное зерно. Данные средства позволят компенсировать часть расходов и повысить рентабельность производства зерна», — пояснил Кощеев. Видео с выступлением чиновника опубликовано на странице паблика «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кощеева, курганские аграрии собрали свыше двух миллионов тонн зерна. Он добавил, что в регионе за последние годы введено в сельхозоборот более двухсот тысяч гектаров заброшенной пашни.

Ранее в сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо.