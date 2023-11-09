Курганским аграриям выплатят свыше 100 млн рублей за зерно. Видео

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Минсельхоз направил 113 млн рублей курганским аграриям в качестве компенсации затрат на производство зерна Фото:

Министерство сельского хозяйства России направило курганским сельхозтоваропроизводителям свыше ста миллионов рублей за зерно. Об этом рассказал директор регионального департамента АПК Павел Кощеев.

«Министерство сельского хозяйства выделило 113 млн рублей, которые в ближайшее время будут предоставлены курганским аграриям за произведенное и реализованное зерно. Данные средства позволят компенсировать часть расходов и повысить рентабельность производства зерна», — пояснил Кощеев. Видео с выступлением чиновника опубликовано на странице паблика «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кощеева, курганские аграрии собрали свыше двух миллионов тонн зерна. Он добавил, что в регионе за последние годы введено в сельхозоборот более двухсот тысяч гектаров заброшенной пашни.

Ранее в сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо.

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Министерство сельского хозяйства России направило курганским сельхозтоваропроизводителям свыше ста миллионов рублей за зерно. Об этом рассказал директор регионального департамента АПК Павел Кощеев. «Министерство сельского хозяйства выделило 113 млн рублей, которые в ближайшее время будут предоставлены курганским аграриям за произведенное и реализованное зерно. Данные средства позволят компенсировать часть расходов и повысить рентабельность производства зерна», — пояснил Кощеев. Видео с выступлением чиновника опубликовано на странице паблика «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам Кощеева, курганские аграрии собрали свыше двух миллионов тонн зерна. Он добавил, что в регионе за последние годы введено в сельхозоборот более двухсот тысяч гектаров заброшенной пашни. Ранее в сентябре 2023 года проходило заседание комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской области, на котором обсуждался вопрос об отмене уборки зерна. Тогда аграрии пришли к заключению, что из-за погодных условий и низкой урожайности пропадает целесообразность уборки зерновых культур. У данной сельскохозяйственной продукции также снижалась розничная стоимость. Проблемы с уборочной кампанией в регионе возникли и из-за высоких цен на дизельное топливо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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