Курганские аграрии задумались об отмене уборки зерна в регионе

14 сентября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Для курганских аграриев может стать невыгодной уборка зерновых культур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уборочная кампания для Курганской области может стать убыточной из-за низких цен на зерно и постепенно растущей стоимости дизельного топлива. Местные власти обсуждают идею об отмене проведения уборки зерновых культур. Такая информация прозвучала на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской областной думы. «На сегодняшний день перед аграриями стоит вопрос, убирать ли зерновые в связи с низкой урожайностью и погодными условиями. У зерновых культур также снизилась розничная стоимость, так что нужно решить целесообразность уборочной кампании в данных условиях», — пояснил председатель областной думы Дмитрий Фролов. Местные власти планируют проводить встречу с топливными компаниями из-за резко возросших цен на дизель для сельскохозяйственных нужд. На заседании прозвучало, что встреча пройдет 18 или 19 сентября. Депутаты на встрече пояснили, что проблема низкой цены зерна стоит более остро, чем стоимость топлива. Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ предупреждали о том, что уборка урожая может быть затруднена из-за дефицита дизеля. Министр Дмитрий Патрушев отмечал, что основной расход топлива приходится на сельскохозяйственные работы. В Минсельхозе также заявляли, что для завершения полевых работ необходимо около 500 тысяч тонн горючего. Ранее URA.RU писало, что на курганских заправках взлетели цены на дизельное топливо в разгар уборочной кампании. Средняя стоимость данного вида топлива практически достигла уровня цены бензина премиального класса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уборочная кампания для Курганской области может стать убыточной из-за низких цен на зерно и постепенно растущей стоимости дизельного топлива. Местные власти обсуждают идею об отмене проведения уборки зерновых культур. Такая информация прозвучала на заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам Курганской областной думы. «На сегодняшний день перед аграриями стоит вопрос, убирать ли зерновые в связи с низкой урожайностью и погодными условиями. У зерновых культур также снизилась розничная стоимость, так что нужно решить целесообразность уборочной кампании в данных условиях», — пояснил председатель областной думы Дмитрий Фролов. Местные власти планируют проводить встречу с топливными компаниями из-за резко возросших цен на дизель для сельскохозяйственных нужд. На заседании прозвучало, что встреча пройдет 18 или 19 сентября. Депутаты на встрече пояснили, что проблема низкой цены зерна стоит более остро, чем стоимость топлива. Ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ предупреждали о том, что уборка урожая может быть затруднена из-за дефицита дизеля. Министр Дмитрий Патрушев отмечал, что основной расход топлива приходится на сельскохозяйственные работы. В Минсельхозе также заявляли, что для завершения полевых работ необходимо около 500 тысяч тонн горючего. Ранее URA.RU писало, что на курганских заправках взлетели цены на дизельное топливо в разгар уборочной кампании. Средняя стоимость данного вида топлива практически достигла уровня цены бензина премиального класса.