Мэр из ХМАО объявил о своем уходе с поста

09 ноября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Мэр Пыть-Яха сообщил об уходе со своего поста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов сообщил о том, что покидает пост главы города. Об этом он написал вечером 9 ноября в соцсетях. «Уважаемые земляки! В моей жизни начинается новый период. С 15 ноября заканчиваются мои полномочия в качестве главы нашего города Пыть-Яха. Я продолжу работать на благо Югры. Впереди новые планы, цели и задачи. Еще раз благодарю главу региона и жителей за доверие. Пыть-Яху и Югре желаю процветания!», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Также Морозов поблагодарил всех представителей региона за оказанное доверие и возможность проявить себя в должности мэра Пять-Яха. Он отметил, что были выполнены все взятые обязательства: социально значимые проекты по благоустройству общественных территорий, ремонт автодорог, чистая вода и многое другое, связанное с жизнедеятельностью города. Ранее один из народных избранников рассказал журналистам URA.RU, что депутаты муниципальной думы Пыть-Яха в 2018 году выбрали нового градоначальника. Им стал временно исполняющий обязанности главы города Александр Морозов. Собеседник дополнил, что назначение Морозова не вызвало удивления, за него проголосовало 16 из 17 присутствующих депутатов.

Мэр Пыть-Яха (ХМАО) Александр Морозов сообщил о том, что покидает пост главы города. Об этом он написал вечером 9 ноября в соцсетях. «Уважаемые земляки! В моей жизни начинается новый период. С 15 ноября заканчиваются мои полномочия в качестве главы нашего города Пыть-Яха. Я продолжу работать на благо Югры. Впереди новые планы, цели и задачи. Еще раз благодарю главу региона и жителей за доверие. Пыть-Яху и Югре желаю процветания!», — написал Морозов в соцсети «ВКонтакте». Также Морозов поблагодарил всех представителей региона за оказанное доверие и возможность проявить себя в должности мэра Пять-Яха. Он отметил, что были выполнены все взятые обязательства: социально значимые проекты по благоустройству общественных территорий, ремонт автодорог, чистая вода и многое другое, связанное с жизнедеятельностью города. Ранее один из народных избранников рассказал журналистам URA.RU, что депутаты муниципальной думы Пыть-Яха в 2018 году выбрали нового градоначальника. Им стал временно исполняющий обязанности главы города Александр Морозов. Собеседник дополнил, что назначение Морозова не вызвало удивления, за него проголосовало 16 из 17 присутствующих депутатов.