В Сургуте силовики перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета

14 ноября 2025 в 16:30
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) на улице Нефтяников силовики временно перекрыли движение после обнаружения подозрительного предмета. На место выехали саперы, сообщается в telegram-канале «Сургут Мегаполис».

«На месте работали вневедомственная охрана и инженерно-техническая группа ОМОН. Найденный предмет не представляет опасности. Предположительно, это был Power Bank, который выглядел как коробка с мигающей лампочкой», — рассказал URA.RU источник.

В Росгвардии подтвердили, что сотрудники выезжали на вызов. Инженерно-техническая служба осмотрела территорию и установила, что предмет не представляет опасности.

