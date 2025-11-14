В Сургуте силовики перекрыли дорогу из-за подозрительного предмета
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) на улице Нефтяников силовики временно перекрыли движение после обнаружения подозрительного предмета. На место выехали саперы, сообщается в telegram-канале «Сургут Мегаполис».
«На месте работали вневедомственная охрана и инженерно-техническая группа ОМОН. Найденный предмет не представляет опасности. Предположительно, это был Power Bank, который выглядел как коробка с мигающей лампочкой», — рассказал URA.RU источник.
В Росгвардии подтвердили, что сотрудники выезжали на вызов. Инженерно-техническая служба осмотрела территорию и установила, что предмет не представляет опасности.
