В ЦБ раскрыли, почему в октябре значительно укрепился рубль

Существенно укрепить рост рубля в октябре помогли увеличившиеся продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами. Сумма достигла 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд долларов в сентябре. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.
«В октября произошло укрепление рубля. Существенному укреплению нацвалюты способствовало увеличение продаж валютной выручки экспортеров — в октябре до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре», — пишут РИА Новости со ссылкой на обзор.
Эксперты ЦБ отмечают, что укреплению рубля способствовало повышение ЦБ ключевой ставки до 15%. Это привело к сдерживанию спроса на рублевые кредиты и к повышению привлекательности сбережений в национальной валюте.
В конце октября рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%. Тогда курс доллара на бирже составил ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей, заявили в Московской бирже. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции, иначе в экономику будет невозможно привлечь «длинные» деньги. Об этом сообщает RT.
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