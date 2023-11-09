В ЦБ раскрыли, почему в октябре значительно укрепился рубль

ЦБ: укреплению рубля в октябре способствовало повышение ключевой ставки

09 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Укреплению рубля способствовало повышение ЦБ ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Существенно укрепить рост рубля в октябре помогли увеличившиеся продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами. Сумма достигла 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд долларов в сентябре. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. «В октября произошло укрепление рубля. Существенному укреплению нацвалюты способствовало увеличение продаж валютной выручки экспортеров — в октябре до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре», — пишут РИА Новости со ссылкой на обзор. Эксперты ЦБ отмечают, что укреплению рубля способствовало повышение ЦБ ключевой ставки до 15%. Это привело к сдерживанию спроса на рублевые кредиты и к повышению привлекательности сбережений в национальной валюте. В конце октября рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%. Тогда курс доллара на бирже составил ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей, заявили в Московской бирже. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции, иначе в экономику будет невозможно привлечь «длинные» деньги. Об этом сообщает RT.

Существенно укрепить рост рубля в октябре помогли увеличившиеся продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами. Сумма достигла 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд долларов в сентябре. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России. «В октября произошло укрепление рубля. Существенному укреплению нацвалюты способствовало увеличение продаж валютной выручки экспортеров — в октябре до 12,5 млрд долларов против 9,2 млрд в сентябре», — пишут РИА Новости со ссылкой на обзор. Эксперты ЦБ отмечают, что укреплению рубля способствовало повышение ЦБ ключевой ставки до 15%. Это привело к сдерживанию спроса на рублевые кредиты и к повышению привлекательности сбережений в национальной валюте. В конце октября рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%. Тогда курс доллара на бирже составил ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей, заявили в Московской бирже. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что снижать ключевую ставку нужно на базе низкой инфляции, иначе в экономику будет невозможно привлечь «длинные» деньги. Об этом сообщает RT.