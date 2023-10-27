Курс рубля изменился после поднятия ключевой ставки

27 октября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Рубль укрепился после поднятия Центробанком ключевой ставки до 15% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже составляет ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Такие данные следуют из Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился до 92,9 рубля. Курс евро — до 98,2 рубля. Это следует из данных торгов.

Рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже составляет ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Такие данные следуют из Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился до 92,9 рубля. Курс евро — до 98,2 рубля. Это следует из данных торгов.