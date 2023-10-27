Курс рубля изменился после поднятия ключевой ставки

Рубль укрепился после поднятия Центробанком ключевой ставки до 15%
Рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже составляет ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Такие данные следуют из Московской биржи.
Курс доллара на Мосбирже опустился до 92,9 рубля. Курс евро — до 98,2 рубля. Это следует из
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