27 октября 2023

Курс рубля изменился после поднятия ключевой ставки

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Рубль укрепился после поднятия Центробанком ключевой ставки до 15% Фото:

Рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже составляет ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Такие данные следуют из Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже опустился до 92,9 рубля. Курс евро — до 98,2 рубля. Это следует из данных торгов.

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Рубль укрепился после повышения Центробанком ключевой ставки до 15%. Курс доллара на бирже составляет ниже 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Такие данные следуют из Московской биржи. Курс доллара на Мосбирже опустился до 92,9 рубля. Курс евро — до 98,2 рубля. Это следует из данных торгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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