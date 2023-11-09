Сотрудники ГИБДД спасли пострадавших в ДТП свердловчан

10 ноября 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Водитель автомобиля находится в реанимации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инспекторы ДПС оказали первую помощь пострадавшим в ДТП водителю и пассажиру автомобиль которых упал в кювет и перевернулся. Сотрудники остановили кровотечение, перевязали раны людей и вызвали медиков. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «Инспекторы дорожно-патрульной службы первыми прибыли на место происшествия <…> незамедлительно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения, перевязали раны пострадавшим и вызвали медиков», — говорится в сообщении. Прибившие медики госпитализировали пострадавших в Талицу, водитель находится в реанимации. ДТП произошло утром 9 ноября на 225 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Талицкого района. Водитель «Ssang Yong», двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Госавтоинспекция проводит проверку.

Инспекторы ДПС оказали первую помощь пострадавшим в ДТП водителю и пассажиру автомобиль которых упал в кювет и перевернулся. Сотрудники остановили кровотечение, перевязали раны людей и вызвали медиков. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «Инспекторы дорожно-патрульной службы первыми прибыли на место происшествия <…> незамедлительно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения, перевязали раны пострадавшим и вызвали медиков», — говорится в сообщении. Прибившие медики госпитализировали пострадавших в Талицу, водитель находится в реанимации. ДТП произошло утром 9 ноября на 225 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Талицкого района. Водитель «Ssang Yong», двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Госавтоинспекция проводит проверку.