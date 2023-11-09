09 ноября 2023

Сотрудники ГИБДД спасли пострадавших в ДТП свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Водитель автомобиля находится в реанимации Фото:

Инспекторы ДПС оказали первую помощь пострадавшим в ДТП водителю и пассажиру автомобиль которых упал в кювет и перевернулся. Сотрудники остановили кровотечение, перевязали раны людей и вызвали медиков. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«Инспекторы дорожно-патрульной службы первыми прибыли на место происшествия <…> незамедлительно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения, перевязали раны пострадавшим и вызвали медиков», — говорится в сообщении. Прибившие медики госпитализировали пострадавших в Талицу, водитель находится в реанимации.

ДТП произошло утром 9 ноября на 225 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Талицкого района. Водитель «Ssang Yong», двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Госавтоинспекция проводит проверку.

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Инспекторы ДПС оказали первую помощь пострадавшим в ДТП водителю и пассажиру автомобиль которых упал в кювет и перевернулся. Сотрудники остановили кровотечение, перевязали раны людей и вызвали медиков. Информация об этом появилась в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. «Инспекторы дорожно-патрульной службы первыми прибыли на место происшествия <…> незамедлительно провели действия с применением спецсредств медукладки по остановке кровотечения, перевязали раны пострадавшим и вызвали медиков», — говорится в сообщении. Прибившие медики госпитализировали пострадавших в Талицу, водитель находится в реанимации. ДТП произошло утром 9 ноября на 225 километре трассы Екатеринбург — Тюмень Талицкого района. Водитель «Ssang Yong», двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Госавтоинспекция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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