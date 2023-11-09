09 ноября 2023

В Москве арестовали основного фигуранта дела о многомиллионных хищений в Минпромторге РФ

Экс-гендиректора ООО «Авиатика» суд отправил в СИЗО на два месяца
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Экс-гендиректор ООО «Авиатика» проведет Новый год в СИЗО Фото:

В Москве арестовали экс-гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова по делу о хищениях в Минпромторге РФ. Суд оправил Пьянкова на два месяца в СИЗО.

«В отношении Игоря Пьянкова избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 января 2024 года», — сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.

В постановлении судьи Ларисы Семеновой отмечается, что Пьянков подозревается в купном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной отрасли. Минпромторге РФ в этом деле признан потерпевшей стороной.

В Минпромторге ранее заявили, что начнут формировать базу данных недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В список попадут компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров.

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В Москве арестовали экс-гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова по делу о хищениях в Минпромторге РФ. Суд оправил Пьянкова на два месяца в СИЗО. «В отношении Игоря Пьянкова избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 января 2024 года», — сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы. В постановлении судьи Ларисы Семеновой отмечается, что Пьянков подозревается в купном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной отрасли. Минпромторге РФ в этом деле признан потерпевшей стороной. В Минпромторге ранее заявили, что начнут формировать базу данных недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В список попадут компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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