В Москве арестовали основного фигуранта дела о многомиллионных хищений в Минпромторге РФ

В Москве арестовали экс-гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова по делу о хищениях в Минпромторге РФ. Суд оправил Пьянкова на два месяца в СИЗО.
«В отношении Игоря Пьянкова избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 января 2024 года», — сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.
В постановлении судьи Ларисы Семеновой отмечается, что Пьянков подозревается в купном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной отрасли. Минпромторге РФ в этом деле признан потерпевшей стороной.
В Минпромторге ранее заявили, что начнут формировать базу данных недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В список попадут компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров.
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