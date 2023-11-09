В Москве арестовали основного фигуранта дела о многомиллионных хищений в Минпромторге РФ

Экс-гендиректора ООО «Авиатика» суд отправил в СИЗО на два месяца

Экс-гендиректор ООО «Авиатика» проведет Новый год в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве арестовали экс-гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова по делу о хищениях в Минпромторге РФ. Суд оправил Пьянкова на два месяца в СИЗО.

«В отношении Игоря Пьянкова избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Сроком до 8 января 2024 года», — сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.

В постановлении судьи Ларисы Семеновой отмечается, что Пьянков подозревается в купном хищении при создании программного обеспечения для судостроительной отрасли. Минпромторге РФ в этом деле признан потерпевшей стороной.

В Минпромторге ранее заявили, что начнут формировать базу данных недобросовестных производителей и поставщиков промышленной продукции. В список попадут компании с административными наказаниями и обвинительными приговорами по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров.