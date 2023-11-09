В США признались, зачем давят на Китай

Минфин США: Запад давит на Китай, чтобы страна не помогала России

10 ноября 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Уолли Адейемо отметил, что вопросы финансирования России Китаем будут подниматься во время диалога между странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны оказывают давление на Китай, чтобы он не финансировал специальную военную операцию РФ на Украине. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. «Мы ясно даем понять, насколько важно для нас, причем не только для США, но и наших союзников и партнеров, представляющих 50% мировой экономики, чтобы Китай не предоставлял материальную поддержку России в ее конфликте с Украиной», — передают слова политика Reuters . Адейемо также отметил, такие вопросы будут включать в диалог между странами. Он подчеркнул, что «прямой диалог» позволяет говорить о сферах, в которых страны конкурируют, включая экономику. Политик акцентировал внимание на том, что такая форма общения дает понять, что китайские власти понимают Запад, а он их. Ранее телеканал 360 сообщал, что экономисты Международного валютного фонда спроектировали модель, при которой мир может разделится на два экономических блока. Первый — США и Евросоюз, второй — Китай и Россия.

Западные страны оказывают давление на Китай, чтобы он не финансировал специальную военную операцию РФ на Украине. Об этом заявил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. «Мы ясно даем понять, насколько важно для нас, причем не только для США, но и наших союзников и партнеров, представляющих 50% мировой экономики, чтобы Китай не предоставлял материальную поддержку России в ее конфликте с Украиной», — передают слова политика Reuters. Адейемо также отметил, такие вопросы будут включать в диалог между странами. Он подчеркнул, что «прямой диалог» позволяет говорить о сферах, в которых страны конкурируют, включая экономику. Политик акцентировал внимание на том, что такая форма общения дает понять, что китайские власти понимают Запад, а он их. Ранее телеканал 360 сообщал, что экономисты Международного валютного фонда спроектировали модель, при которой мир может разделится на два экономических блока. Первый — США и Евросоюз, второй — Китай и Россия.