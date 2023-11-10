Водителей предупредили об опасностях на тюменской «трассе смерти»

Наряд ДПС несет службу на «трассе смерти» во избежание ДТП
На 19-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
«Наряд ДПС несет службу на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с включенными проблесковыми маяками на патрульном автомобиле, предупреждая участников движения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что этот участок трассы является аварийным. Водителей попросили соблюдать скоростной режим.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!