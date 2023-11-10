Водителей предупредили об опасностях на тюменской «трассе смерти»

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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Наряд ДПС несет службу на «трассе смерти» во избежание ДТП Фото:

На 19-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Наряд ДПС несет службу на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с включенными проблесковыми маяками на патрульном автомобиле, предупреждая участников движения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что этот участок трассы является аварийным. Водителей попросили соблюдать скоростной режим.

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На 19-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ДПС несут службу для предотвращения аварийных ситуаций из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Наряд ДПС несет службу на 19-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с включенными проблесковыми маяками на патрульном автомобиле, предупреждая участников движения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что этот участок трассы является аварийным. Водителей попросили соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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