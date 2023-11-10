Большая пресс-конференция Путина запланирована на 14 декабря

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин проведет прямую линию 14 декабря Фото:

Президент России Владимир Путин проведет большую прямую пресс-конференцию 14 ноября. Два источника РБК называют эту дату основной.

«Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной», — пишет РБК со ссылкой на источники.

В этом году прямая линия и пресс-конференция будут объеденины. Об этом рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мероприятия пройдут впервые с начала спецоперации. В 2022 году их не было. В последний раз прямая линия проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. В 2023 году Путин будет общаться с журналистами и гражданами России в преддверии президентских выборов в 2024 году.

В 2021 году Путину на прямой линии задавали вопросы, которые связаны с высокими тарифами ЖКХ, детскими выплатами, конфликтом на Украине и вакцинацией от коронавируса. Все новости с предыдущей прямой линии — в сюжете URA.RU.

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Президент России Владимир Путин проведет большую прямую пресс-конференцию 14 ноября. Два источника РБК называют эту дату основной. «Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной», — пишет РБК со ссылкой на источники. В этом году прямая линия и пресс-конференция будут объеденины. Об этом рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятия пройдут впервые с начала спецоперации. В 2022 году их не было. В последний раз прямая линия проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. В 2023 году Путин будет общаться с журналистами и гражданами России в преддверии президентских выборов в 2024 году. В 2021 году Путину на прямой линии задавали вопросы, которые связаны с высокими тарифами ЖКХ, детскими выплатами, конфликтом на Украине и вакцинацией от коронавируса. Все новости с предыдущей прямой линии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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