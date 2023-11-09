Курганский губернатор поздравил жителей с Днем полиции

Шумков и курганские VIP поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Вы посвятили свою жизнь службе на благо государства и наших земляков, взяли на себя большую ответственность за правопорядок и соблюдение законности в регионе. Достижения подразделений управления МВД России по Курганской области являются ярким свидетельством, что вы — настоящие профессионалы», — сообщается на сайте правительства Курганской области.

Поздравил сотрудников полиции и председатель областной думы Дмитрий Фролов. В посте на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» он пишет, что работа в органах внутренних дел требует ответственности и мужества. «Особая признательность в этот день — ветеранам службы. Ваш профессионализм и преданность делу являются примером для молодого поколения», — пишет в посте Фролов.

Также с Днем сотрудников органов внутренних дел поздравила глава Кургана Елена Ситникова. В своем telegram-канале она пишет, что работники полиции охраняют правопорядок на улицах города и во время проведения общественных мероприятий. К поздравлениям присоединились и главы курганских округов.