09 ноября 2023

В ЯНАО муж-рецидивист зарезал жену

В Приуральском районе ЯНАО ранее судимый мужчина зарезал жену
© Служба новостей «URA.RU»
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В Аксарке ранее судимый за убийство мужчина зарезал жену (фото из архива) Фото:

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. В совершении преступления подозревается ранее судимый муж убитой, сообщил URA.RU источник в силовых структурах, факт происшествия подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“. В совершении преступления подозревается муж убитой», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. Ранее мужчина уже был судим за убийство.

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В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. В совершении преступления подозревается ранее судимый муж убитой, сообщил URA.RU источник в силовых структурах, факт происшествия подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“. В совершении преступления подозревается муж убитой», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. Ранее мужчина уже был судим за убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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