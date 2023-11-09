В ЯНАО муж-рецидивист зарезал жену

В Приуральском районе ЯНАО ранее судимый мужчина зарезал жену

В Аксарке ранее судимый за убийство мужчина зарезал жену (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. В совершении преступления подозревается ранее судимый муж убитой, сообщил URA.RU источник в силовых структурах, факт происшествия подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“. В совершении преступления подозревается муж убитой», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. Ранее мужчина уже был судим за убийство.