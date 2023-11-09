В ЯНАО собака укусила ребенка на детской площадке

Бездомная собака напала на ребенка на детской площадке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На пятилетнего мальчика, который гулял на детской площадке в городе Лабытнанги (ЯНАО), напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило ребенка за лицо. Об этом сообщает региональная прокуратора.

«В июне 2023 года на пятилетнего мальчика, который гулял на детской спортивной площадке „Старт“ в городе Лабытнанги, напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило его за лицо, причинив физические и нравственные страдания», — говорится в сообщении.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с мэрии города Лабытнанги моральной компенсации. С учетом обстоятельств происшествия, судья обязал выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей.