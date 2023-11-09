09 ноября 2023

В ЯНАО собака укусила ребенка на детской площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки. Тюмень, собака, бродячая собака, бездомная собака
Бездомная собака напала на ребенка на детской площадке Фото:

На пятилетнего мальчика, который гулял на детской площадке в городе Лабытнанги (ЯНАО), напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило ребенка за лицо. Об этом сообщает региональная прокуратора.

«В июне 2023 года на пятилетнего мальчика, который гулял на детской спортивной площадке „Старт“ в городе Лабытнанги, напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило его за лицо, причинив физические и нравственные страдания», — говорится в сообщении.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с мэрии города Лабытнанги моральной компенсации. С учетом обстоятельств происшествия, судья обязал выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей.

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На пятилетнего мальчика, который гулял на детской площадке в городе Лабытнанги (ЯНАО), напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило ребенка за лицо. Об этом сообщает региональная прокуратора. «В июне 2023 года на пятилетнего мальчика, который гулял на детской спортивной площадке „Старт“ в городе Лабытнанги, напала собака без ошейника и поводка. Животное укусило его за лицо, причинив физические и нравственные страдания», — говорится в сообщении. Прокурор направил иск в суд о взыскании с мэрии города Лабытнанги моральной компенсации. С учетом обстоятельств происшествия, судья обязал выплатить пострадавшему ребенку 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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