09 ноября 2023

Студенты ЯНАО недовольны организацией питания в колледже. Фото

Студенты «ЯМК» недовольны качеством пищи в столовой учреждения
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, гречка, каша, котлета, столовая, подлива
Студентов колледжа в ЯНАО кормят сырой пищей Фото:

В «Ямальском многопрофильном колледже» в Салехарде (ЯНАО) жалуются на организацию питания в столовой. Студенты образовательного учреждения рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о плохо приготовленной еде.

«Такие гамбургеры продают в буфете „ЯМК“, не приготовленные до конца. Видно и чувствуется сырой фарш, принесла поменять. Мне сказали, что мясо приготовлено, и они не видят, что оно сырое», — написала студентка колледжа в городском сообществе «Подслушано в Салехарде». «Там всегда плохо кормили», — поделился Артур Зейналов.

Многие родители учащихся обеспокоены рационом питания своих детей. «Ужас, а ведь это едят наши дети. Пишите в нужные органы, пусть проверку делают», — отметила Наталья Марчук. «Боже, чем кормят наших детей», — написала Алена Лей.

Корреспондент URA.RU обратился к руководству ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Гамбургер с сырым мясом в буфете «Ямальского многопрофильного колледжа», Салехард
Гамбургер с сырым мясом в буфете «Ямальского многопрофильного колледжа», Салехард

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В «Ямальском многопрофильном колледже» в Салехарде (ЯНАО) жалуются на организацию питания в столовой. Студенты образовательного учреждения рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о плохо приготовленной еде. «Такие гамбургеры продают в буфете „ЯМК“, не приготовленные до конца. Видно и чувствуется сырой фарш, принесла поменять. Мне сказали, что мясо приготовлено, и они не видят, что оно сырое», — написала студентка колледжа в городском сообществе «Подслушано в Салехарде». «Там всегда плохо кормили», — поделился Артур Зейналов. Многие родители учащихся обеспокоены рационом питания своих детей. «Ужас, а ведь это едят наши дети. Пишите в нужные органы, пусть проверку делают», — отметила Наталья Марчук. «Боже, чем кормят наших детей», — написала Алена Лей. Корреспондент URA.RU обратился к руководству ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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