Студенты «ЯМК» недовольны качеством пищи в столовой учреждения

Студентов колледжа в ЯНАО кормят сырой пищей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Ямальском многопрофильном колледже» в Салехарде (ЯНАО) жалуются на организацию питания в столовой. Студенты образовательного учреждения рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о плохо приготовленной еде.

«Такие гамбургеры продают в буфете „ЯМК“, не приготовленные до конца. Видно и чувствуется сырой фарш, принесла поменять. Мне сказали, что мясо приготовлено, и они не видят, что оно сырое», — написала студентка колледжа в городском сообществе «Подслушано в Салехарде». «Там всегда плохо кормили», — поделился Артур Зейналов.

Многие родители учащихся обеспокоены рационом питания своих детей. «Ужас, а ведь это едят наши дети. Пишите в нужные органы, пусть проверку делают», — отметила Наталья Марчук. «Боже, чем кормят наших детей», — написала Алена Лей.

Корреспондент URA.RU обратился к руководству ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.