09 ноября 2023

Жительница Салехарда купила икру с запахом бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Собский рыборазводный завод. Поселок Харп. Приуральский район ЯНАО, икра
По заявлению покупательницы, икра пахла бензином Фото:

Жительница Салехарда купила банку икры, которая оказалась испорченной и пахла бензином. Об этом она рассказала в одном из пабликов в социальных сетях.

«Купили банку икры на рынке ООО „Норд-регион“, открыли ее, а она испорчена — запах бензина», — сообщила подписчица «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте». Женщина добавила, что отдавать деньги за икру ей отказались, заявив, что она якобы могла сама нарушить условия хранения продукта, поставив его на батарею.

В комментариях под постом с жалобой ответил представитель компании производителя, который сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру. «Хранение икры осуществляется при температурах от -2 до -5 в течении 60 суток, это написано на этикетке, соблюдайте температурный режим, пожалуйста! Для сведения в домашнем холодильнике обычно от +4 до +6. Также хотелось бы уточнить тот факт, что испорченная икра имеет запах протухшей рыбы, а не запах бензина», — написали в компании.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Роспотребнадзора по ЯНАО с целью получения комментария по ситуации, а также обратился в компанию, продавшую икру. На момент публикации ответ не поступил.

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Жительница Салехарда купила банку икры, которая оказалась испорченной и пахла бензином. Об этом она рассказала в одном из пабликов в социальных сетях. «Купили банку икры на рынке ООО „Норд-регион“, открыли ее, а она испорчена — запах бензина», — сообщила подписчица «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте». Женщина добавила, что отдавать деньги за икру ей отказались, заявив, что она якобы могла сама нарушить условия хранения продукта, поставив его на батарею. В комментариях под постом с жалобой ответил представитель компании производителя, который сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру. «Хранение икры осуществляется при температурах от -2 до -5 в течении 60 суток, это написано на этикетке, соблюдайте температурный режим, пожалуйста! Для сведения в домашнем холодильнике обычно от +4 до +6. Также хотелось бы уточнить тот факт, что испорченная икра имеет запах протухшей рыбы, а не запах бензина», — написали в компании. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Роспотребнадзора по ЯНАО с целью получения комментария по ситуации, а также обратился в компанию, продавшую икру. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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