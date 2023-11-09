Жительница Салехарда купила икру с запахом бензина

По заявлению покупательницы, икра пахла бензином Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Салехарда купила банку икры, которая оказалась испорченной и пахла бензином. Об этом она рассказала в одном из пабликов в социальных сетях.

«Купили банку икры на рынке ООО „Норд-регион“, открыли ее, а она испорчена — запах бензина», — сообщила подписчица «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте». Женщина добавила, что отдавать деньги за икру ей отказались, заявив, что она якобы могла сама нарушить условия хранения продукта, поставив его на батарею.

В комментариях под постом с жалобой ответил представитель компании производителя, который сослался на температурный режим, при котором нужно хранить икру. «Хранение икры осуществляется при температурах от -2 до -5 в течении 60 суток, это написано на этикетке, соблюдайте температурный режим, пожалуйста! Для сведения в домашнем холодильнике обычно от +4 до +6. Также хотелось бы уточнить тот факт, что испорченная икра имеет запах протухшей рыбы, а не запах бензина», — написали в компании.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Роспотребнадзора по ЯНАО с целью получения комментария по ситуации, а также обратился в компанию, продавшую икру. На момент публикации ответ не поступил.