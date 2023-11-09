09 ноября 2023

В ЯНАО спасатели подключились к поискам подростка, пропавшего неделю назад

Водолазы «Ямалспаса» начали поиски подростка, провалившегося под лед в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, мчс, снег, снегоход, зима
В ЯНАО спасатели разыскивают подростка, пропавшего 2 ноября (фото из архива) Фото:

В Пуровском районе ЯНАО водолазы и спасатели ищут подростка, пропавшего 2 ноября. Ранее сотрудники «Ямалспаса» не могли вылететь на место происшествия из-за плохой погоды, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты.

«В поселке Самбург Пуровского района ЯНАО 2 ноября пропал 17-летний подросток. Он выехал на снегоходе, но домой не вернулся. К поискам подключились местные жители, 10 ноября на предполагаемое место происшествия вылетели сотрудники „Ямалспаса“, найден снегоход», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе департамента гражданской защиты.

Ранее, вертолет не мог вылететь в Самбург из-за плохой погоды, установившейся на территории Ямала. В поиске задействованы водолазы в количестве четырех человек.

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В Пуровском районе ЯНАО водолазы и спасатели ищут подростка, пропавшего 2 ноября. Ранее сотрудники «Ямалспаса» не могли вылететь на место происшествия из-за плохой погоды, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты. «В поселке Самбург Пуровского района ЯНАО 2 ноября пропал 17-летний подросток. Он выехал на снегоходе, но домой не вернулся. К поискам подключились местные жители, 10 ноября на предполагаемое место происшествия вылетели сотрудники „Ямалспаса“, найден снегоход», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе департамента гражданской защиты. Ранее, вертолет не мог вылететь в Самбург из-за плохой погоды, установившейся на территории Ямала. В поиске задействованы водолазы в количестве четырех человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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