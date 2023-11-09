09 ноября 2023

Заместитель генпрокурора РФ Зайцев защитил права челябинского пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Пенсионер пожаловался Зайцеву, что ему отказывают в присвоении почтового адреса Фото:

К заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву на личном приеме обратился пенсионер из поселка Кременкуль (Челябинская область). Прокуратура помогла пожилому человеку присвоить его дому почтовый адрес, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура провела проверку по обращению 82-летнего жителя поселка Кременкуль на личном приеме к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву по вопросу нарушения его социальных прав. Главе поселения внесено представление. В результате нарушения устранены, дому и земельному участку присвоен адрес, пенсионеру оформлена регистрация», — уточнили в пресс-службе.

В администрации Кременкуля ранее отказали в просьбе пенсионера, потому что в проекте планировки на земельном участка жилая застройка предусмотрена не была. Из-за отсутствия адреса пожилой человек не могу получать меры социальной поддержки. Также прокуратура помогла с оформлением компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и решением вопроса по соцобслуживанию на дому.

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К заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву на личном приеме обратился пенсионер из поселка Кременкуль (Челябинская область). Прокуратура помогла пожилому человеку присвоить его дому почтовый адрес, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура провела проверку по обращению 82-летнего жителя поселка Кременкуль на личном приеме к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву по вопросу нарушения его социальных прав. Главе поселения внесено представление. В результате нарушения устранены, дому и земельному участку присвоен адрес, пенсионеру оформлена регистрация», — уточнили в пресс-службе. В администрации Кременкуля ранее отказали в просьбе пенсионера, потому что в проекте планировки на земельном участка жилая застройка предусмотрена не была. Из-за отсутствия адреса пожилой человек не могу получать меры социальной поддержки. Также прокуратура помогла с оформлением компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и решением вопроса по соцобслуживанию на дому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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