Заместитель генпрокурора РФ Зайцев защитил права челябинского пенсионера

К заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву на личном приеме обратился пенсионер из поселка Кременкуль (Челябинская область). Прокуратура помогла пожилому человеку присвоить его дому почтовый адрес, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура провела проверку по обращению 82-летнего жителя поселка Кременкуль на личном приеме к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву по вопросу нарушения его социальных прав. Главе поселения внесено представление. В результате нарушения устранены, дому и земельному участку присвоен адрес, пенсионеру оформлена регистрация», — уточнили в пресс-службе.
В администрации Кременкуля ранее отказали в просьбе пенсионера, потому что в проекте планировки на земельном участка жилая застройка предусмотрена не была. Из-за отсутствия адреса пожилой человек не могу получать меры социальной поддержки. Также прокуратура помогла с оформлением компенсации расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и решением вопроса по соцобслуживанию на дому.
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