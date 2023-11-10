Пермских сотрудников МВД премировали к профессиональному празднику

Полицейским перевели денежные премии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который традиционно отмечается 10 ноября, всем, кто трудится в полиции Пермского края выплатили премии. Деньги были зачислены накануне профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Деньги перевели вечером 9 ноября. Было начислено по десять тысяч рублей, но из них вычли 13% налога и поэтому на карту полицейским пришло только по 8700 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Накануне праздничного дня начальник пермского главка МВД встретился с ветеранами ведомства. Он наградил самых активных пенсионеров медалями «За вклад в развитие и укрепление ветеранского движения» и «За активную работу по патриотическому воспитанию».