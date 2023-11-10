Пермских сотрудников МВД премировали к профессиональному празднику

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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Полицейским перевели денежные премии Фото:

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который традиционно отмечается 10 ноября, всем, кто трудится в полиции Пермского края выплатили премии. Деньги были зачислены накануне профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Деньги перевели вечером 9 ноября. Было начислено по десять тысяч рублей, но из них вычли 13% налога и поэтому на карту полицейским пришло только по 8700 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Накануне праздничного дня начальник пермского главка МВД встретился с ветеранами ведомства. Он наградил самых активных пенсионеров медалями «За вклад в развитие и укрепление ветеранского движения» и «За активную работу по патриотическому воспитанию».

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Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который традиционно отмечается 10 ноября, всем, кто трудится в полиции Пермского края выплатили премии. Деньги были зачислены накануне профессионального праздника. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Деньги перевели вечером 9 ноября. Было начислено по десять тысяч рублей, но из них вычли 13% налога и поэтому на карту полицейским пришло только по 8700 рублей», — рассказал собеседник агентства. Накануне праздничного дня начальник пермского главка МВД встретился с ветеранами ведомства. Он наградил самых активных пенсионеров медалями «За вклад в развитие и укрепление ветеранского движения» и «За активную работу по патриотическому воспитанию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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