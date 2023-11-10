Глава Минэкономразвития Решетников: самый сложный этап в экономике РФ пройден

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что самый сложный этап в экономике России пройден. Такое заявление Решетников сделал 10 ноября, выступая по ВКС на Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске.
«Сегодня можно говорить, что российская экономика прошла самый сложный этап — этап восстановления. И, конечно, ее дальнейший рост зависит от регионов, от работы с инвесторами на местах, от инфраструктурных проектов, от новых технологий и повышения производительности труда на предприятиях, от комфортных условий для малого бизнеса, от вопросов подготовки кадров», — цитирует Решетникова агентство «Прайм».
Он также добавил, что был создан ряд инструментов, который должен помочь субъектам решать задачи. По его словам, важно грамотно их использовать и давать обратную связь.
Министр назвал новым вызовом предстоящее развитие экономики в условиях высоких процентных ставок и непростого доступа к капиталу и выразил уверенность, что форум в Челябинске станет площадкой для выработки решений. Также Решетников поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера, отметив, что при его участии, как главы комиссии Госсовета по экономике и финансам, принимался широкий пакет антисанкционных мер.
Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Выступление Решетникова состоялось в ходе пленарной дискуссии «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России», являющимся одним из центральных мероприятий в программе форума.
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