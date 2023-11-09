В ХМАО против лесничего возбудили уголовное дело за служебный подлог

10 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО будут судить лесничего, который принял у предпринимателя работу по восстановлению леса, не выезжая на участок. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлен факт ненадлежащего проведения лесопользователем работ по лесовосстановлению. При этом лесничий Пионерского участкового лесничества Советского территориального отдела принял у предпринимателя выполненные работы без замечаний, не выезжая на лесной участок. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в ведомстве. По материалам прокурорской проверки в отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог. По данным источника URA.RU из правоохранительных структур округа, речь идет об Илье Сутареве. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник департамента недропользования ХМАО Тарас Безносенко попался на браконьерстве. Его подозревают в вылове краснокнижного осетра. Кроме этого, при обыске в гараже инженера депнедра полиция нашла незарегистрированные патроны и крупную партию охотничьих трофеев — шкуры рыси, две головы и лапы медведей, мясо.

В ХМАО будут судить лесничего, который принял у предпринимателя работу по восстановлению леса, не выезжая на участок. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлен факт ненадлежащего проведения лесопользователем работ по лесовосстановлению. При этом лесничий Пионерского участкового лесничества Советского территориального отдела принял у предпринимателя выполненные работы без замечаний, не выезжая на лесной участок. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщили в ведомстве. По материалам прокурорской проверки в отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог. По данным источника URA.RU из правоохранительных структур округа, речь идет об Илье Сутареве. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник департамента недропользования ХМАО Тарас Безносенко попался на браконьерстве. Его подозревают в вылове краснокнижного осетра. Кроме этого, при обыске в гараже инженера депнедра полиция нашла незарегистрированные патроны и крупную партию охотничьих трофеев — шкуры рыси, две головы и лапы медведей, мясо.