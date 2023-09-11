Сотрудник правительства ХМАО подозревается в браконьерстве

12 сентября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

У подозреваемого в гараже нашли неучтенные патроны и трупы животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудник правительства ХМАО Тарас Безносенко попался на вылове краснокнижного осетра. О том, что на инженера департамента недропользования Югры возбудили уголовное дело, URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «При обыске в гараже у инженера департамента недропользования Югры Безносенко полиция нашла незарегистрированные патроны и крупную партию охотничьих трофеев — шкуры рыси, две головы и лапы медведей, мясо. Сейчас чиновнику, отвечающему за сохранение природных ресурсов округа, предстоит объяснить, откуда он все это взял», — сообщил собеседник. В отношении инженера из Депнедра возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. На движимое имущество подозреваемого наложен арест, а это несколько снегоходов и болотоходов. В полиции ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Безносенко. «Уголовное дело возбудили из-за вылова осетров. Расследование продолжается. О деталях говорить пока рано», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что за вылов двух рыб жителям Сургута грозит до 8 лет тюрьмы. На рыбаков возбудили уголовные дела за вылов двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник правительства ХМАО Тарас Безносенко попался на вылове краснокнижного осетра. О том, что на инженера департамента недропользования Югры возбудили уголовное дело, URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «При обыске в гараже у инженера департамента недропользования Югры Безносенко полиция нашла незарегистрированные патроны и крупную партию охотничьих трофеев — шкуры рыси, две головы и лапы медведей, мясо. Сейчас чиновнику, отвечающему за сохранение природных ресурсов округа, предстоит объяснить, откуда он все это взял», — сообщил собеседник. В отношении инженера из Депнедра возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. На движимое имущество подозреваемого наложен арест, а это несколько снегоходов и болотоходов. В полиции ХМАО журналисту URA.RU подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Безносенко. «Уголовное дело возбудили из-за вылова осетров. Расследование продолжается. О деталях говорить пока рано», — сообщили в полиции. Ранее URA.RU сообщало, что за вылов двух рыб жителям Сургута грозит до 8 лет тюрьмы. На рыбаков возбудили уголовные дела за вылов двух сибирских осетров, занесенных в Красную книгу РФ.