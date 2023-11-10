Свердловским полицейским запретили собираться по кабакам

Решение принято руководством свердловского главка МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полицейским запретили отмечать День сотрудника органов внутренних дел в заведениях. Все из-за того, что на таких мероприятиях происходит много неприятных инцидентов, пояснил URA.RU информированный источник.

«Руководство запретило сотрудникам собираться в кабаках. Якобы на таких мероприятиях случаются неприятные инциденты», — рассказал собеседник агентства.

Официальный представитель свердловского главка полковник Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг URA.RU данную информацию. При это он отметил, что торжественные мероприятия, посвященные Дню полиции проходят скромно и без излишеств.

«Обстановка сейчас не та, чтобы ходить по увеселительным заведениям. Главное в праздничных мероприятиях полиции — почтить минутой молчания коллег, погибших, при исполнении долга, поблагодарить ветеранов, передающих богатый опыт борьбы с преступностью молодому поколению, выразить слова благодарности семьям за терпение, постоянное тревожное ожидание близкого со службы и вручить награды наиболее отличившимся в сфере правопорядка. А поднять сто грамм боевых за нелегкие будни можно и дома в кругу родных», — пояснил Валерий Горелых.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября с 2011 года. В этот день личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.