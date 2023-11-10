В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль
В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. Пострадал женщина, в момент ЧП ехавшая по мосту на автомобиле.
«В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль. Пострадала 60-летняя женщина, находившаяся за рулем „Шкоды“», — сообщает telegram-канал 112.
Мост пролегает через реку Пахра. Причины обрушения пока неизвестны. Движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, сообщает администрация Подольска.
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