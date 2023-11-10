В Подмосковье обрушился мост, пострадала женщина. Фото, видео

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В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль
В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль Фото:

В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. Пострадал женщина, в момент ЧП ехавшая по мосту на автомобиле.

«В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль. Пострадала 60-летняя женщина, находившаяся за рулем „Шкоды“», — сообщает telegram-канал 112.

Мост пролегает через реку Пахра. Причины обрушения пока неизвестны. Движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, сообщает администрация Подольска.

Фото:

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В подмосковной деревне Кутьино, возле Подольска, обрушился автомобильный мост. Пострадал женщина, в момент ЧП ехавшая по мосту на автомобиле. «В момент обрушения моста по нему ехал автомобиль. Пострадала 60-летняя женщина, находившаяся за рулем „Шкоды“», — сообщает telegram-канал 112. Мост пролегает через реку Пахра. Причины обрушения пока неизвестны. Движение по дороге Кутьино — Дубровицы временно закрыто, сообщает администрация Подольска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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