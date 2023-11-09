09 ноября 2023

Холдинг пермского миллиардера взыскивает с властей десятки миллионов рублей

Пермский «Сатурн-Р» через суд взыскивает с властей более 60 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик понес убытки из-за властей Перми Фото:

Компания пермского миллиардера Александра Репина ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» судится с региональным министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Иск от застройщика поступил в Арбитражный суд Пермского края.

«Иск от „Сатурн-Р“ к минимущества поступил в Арбитражный суд 9 ноября, дата заседания пока не назначена. Застройщик хочет доказать в суде факт непринятия пермской гордумой изменений в правила землепользования и застройки. Из-за того, что эти изменения не были приняты, компания понесла финансовые убытки», — сообщает портал Properm.

Компания заключила соглашения о строительстве соцобъектов и дорожной инфраструктуры в бюджет 61,3 млн рублей. Взамен городская администрация должна была увеличить этажность возводимых зданий с шести до 20 этажей, но не сделала этого до передачи полномочий в край. Истец считает, что он не может вернуть себе деньги пока не докажет в суде факт непринятия этих изменений.

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Компания пермского миллиардера Александра Репина ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» судится с региональным министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Иск от застройщика поступил в Арбитражный суд Пермского края. «Иск от „Сатурн-Р“ к минимущества поступил в Арбитражный суд 9 ноября, дата заседания пока не назначена. Застройщик хочет доказать в суде факт непринятия пермской гордумой изменений в правила землепользования и застройки. Из-за того, что эти изменения не были приняты, компания понесла финансовые убытки», — сообщает портал Properm. Компания заключила соглашения о строительстве соцобъектов и дорожной инфраструктуры в бюджет 61,3 млн рублей. Взамен городская администрация должна была увеличить этажность возводимых зданий с шести до 20 этажей, но не сделала этого до передачи полномочий в край. Истец считает, что он не может вернуть себе деньги пока не докажет в суде факт непринятия этих изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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