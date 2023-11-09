В ХМАО назвали подработки на выходные с зарплатой в 150 тысяч рублей

Выгодные подработки в ХМАО предлагают ремонтникам, косметологам и упаковщикам

10 ноября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

На высокооплачиваемую подработку по выходным могут рассчитывать мастера по ремонту Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе на высокооплачиваемые подработки по выходным могут рассчитывать упаковщики, мастера по ремонту и косметологи. Работникам готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Врачу-косметологу готовы платить от 130 тысяч рублей на руки. А мастер по ремонту стиральных машин и холодильников может рассчитывать на подработку в 120 тысяч. Упаковщик мелких заказов выходного дня на пункт выдачи может при этом заработать от 86 до 152 тысяч до вычета налогов», — следует из данных исследования. Аналитики уточняют, что зачастую подобный доход работодатели указывают при максимальной занятости. Итоговый заработок зависит от выработки или потраченного времени. Кроме выходных, подрабатывать югорчане также могут по вечерам или разово. Ранее URA.RU рассказывало, что в компаниях ХМАО работникам начали урезать зарплаты. В октябре работодатели стали предлагать сотрудникам меньшие зарплаты, чем месяцем ранее.

В Ханты-Мансийском автономном округе на высокооплачиваемые подработки по выходным могут рассчитывать упаковщики, мастера по ремонту и косметологи. Работникам готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Врачу-косметологу готовы платить от 130 тысяч рублей на руки. А мастер по ремонту стиральных машин и холодильников может рассчитывать на подработку в 120 тысяч. Упаковщик мелких заказов выходного дня на пункт выдачи может при этом заработать от 86 до 152 тысяч до вычета налогов», — следует из данных исследования. Аналитики уточняют, что зачастую подобный доход работодатели указывают при максимальной занятости. Итоговый заработок зависит от выработки или потраченного времени. Кроме выходных, подрабатывать югорчане также могут по вечерам или разово. Ранее URA.RU рассказывало, что в компаниях ХМАО работникам начали урезать зарплаты. В октябре работодатели стали предлагать сотрудникам меньшие зарплаты, чем месяцем ранее.