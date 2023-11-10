Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева

10 ноября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Валентина Пономарева ушла из жизни на 91-м году жизни, сообщили в «Роскосмосе» Фото: РИА Новости Ушла из жизни космонавт-дублер Валентины Терешковой Валентина Пономарева, которая так и не смогла совершить полет в космос. Об этом сообщили в «Роскосмосе». «В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась Валентина Пономарева», — говорится на сайте «Роскосмоса». Там добавили, что она была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей первый среди женщин полет в космос в июне 1963 года. Прощание состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12.00 по московскому времени в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха. Валентина Пономарева родилась 18 сентября 1933 года в Москве. В 1963-м прошла подготовку по программе первого женского космического полета, вместе с Терешковой. Готовилась в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10—15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход».

Ушла из жизни космонавт-дублер Валентины Терешковой Валентина Пономарева, которая так и не смогла совершить полет в космос. Об этом сообщили в «Роскосмосе». «В среду, 8 ноября 2023 года, на 91-м году жизни скончалась Валентина Пономарева», — говорится на сайте «Роскосмоса». Там добавили, что она была вторым дублером Валентины Терешковой, совершившей первый среди женщин полет в космос в июне 1963 года. Прощание состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12.00 по московскому времени в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха. Валентина Пономарева родилась 18 сентября 1933 года в Москве. В 1963-м прошла подготовку по программе первого женского космического полета, вместе с Терешковой. Готовилась в качестве командира корабля «Восход» для полета длительностью 10—15 суток с первым выходом женщины в открытый космос. Полет не состоялся из-за закрытия программы «Восход».