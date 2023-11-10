Шесть городов Челябинской области накроет смог

В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино, Златоусте и Аше введут режим НМУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз, зима. Челябинск, снег, холод, зима, погода, смог, климат, мороз, туман, метеоусловия
В ряде городов региона 12 и 13 ноября может ухудшиться качество атмосферного воздуха Фото:

В ряде городов Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Жители Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Аши 12 и 13 ноября могут наблюдать смог, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

«В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, с 10:00 12 ноября до 19:00 13 ноября. В Аше — с 2:00 12 ноября до 11:00 часов 13 ноября», — уточнили в пресс-службе.

Предупреждение о НМУ первой степени объявлено отдельным предприятиям с 2:00 12 ноября до 19:00 следующего дня. Они обязаны снижать негативное воздействие, приостанавливая части процессов. Минэкологии круглосуточно мониторит качество воздуха. Надзорные органы ведут контроль за деятельностью предприятий.

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В ряде городов Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Жители Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Аши 12 и 13 ноября могут наблюдать смог, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, с 10:00 12 ноября до 19:00 13 ноября. В Аше — с 2:00 12 ноября до 11:00 часов 13 ноября», — уточнили в пресс-службе. Предупреждение о НМУ первой степени объявлено отдельным предприятиям с 2:00 12 ноября до 19:00 следующего дня. Они обязаны снижать негативное воздействие, приостанавливая части процессов. Минэкологии круглосуточно мониторит качество воздуха. Надзорные органы ведут контроль за деятельностью предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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