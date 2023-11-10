Шесть городов Челябинской области накроет смог

В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино, Златоусте и Аше введут режим НМУ

10 ноября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В ряде городов региона 12 и 13 ноября может ухудшиться качество атмосферного воздуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ряде городов Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Жители Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Аши 12 и 13 ноября могут наблюдать смог, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, с 10:00 12 ноября до 19:00 13 ноября. В Аше — с 2:00 12 ноября до 11:00 часов 13 ноября», — уточнили в пресс-службе. Предупреждение о НМУ первой степени объявлено отдельным предприятиям с 2:00 12 ноября до 19:00 следующего дня. Они обязаны снижать негативное воздействие, приостанавливая части процессов. Минэкологии круглосуточно мониторит качество воздуха. Надзорные органы ведут контроль за деятельностью предприятий.

В ряде городов Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Жители Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Аши 12 и 13 ноября могут наблюдать смог, сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. «В Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино и Златоусте ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, с 10:00 12 ноября до 19:00 13 ноября. В Аше — с 2:00 12 ноября до 11:00 часов 13 ноября», — уточнили в пресс-службе. Предупреждение о НМУ первой степени объявлено отдельным предприятиям с 2:00 12 ноября до 19:00 следующего дня. Они обязаны снижать негативное воздействие, приостанавливая части процессов. Минэкологии круглосуточно мониторит качество воздуха. Надзорные органы ведут контроль за деятельностью предприятий.