Спикеру челябинского заксобрания Герберу добавили полномочий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчетно-выборная конференция Челябинского СПП. Челябинск, голиков олег, гербер олег
Олега Гербера (в центре) избрали председателем единогласно Фото:

Спикера заксобрания Челябинской области Олега Гербера избрали председателем регионального совета руководителей фракций «Единой России». Об этом URA.RU 10 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В Законодательном собрании состоялось совещание с председателями и руководителями фракций партии „Единая Россия“ в собраниях депутатов городов и районов Челябинской области. Один из вопросов повестки — выборы председателя регионального совета. Единогласно была поддержана кандидатура спикера областного парламента Олега Гербера. Председатель ЗСО поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что перед депутатами стоят сложные и актуальные вопросы, которые волнуют жителей на местах», — уточнили в пресс-службе.

В совещании также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Голиков, первый заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии Анатолий Векшин, министр общественной безопасности Светлана Костина, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. Общая численность регионального совета руководителей фракций составила 53 человека.

Совет руководителей фракций «Единой России» в Челябинской области был создан в 2014 году. Цель совета — координировать работу единороссов в законодательных органах России — от муниципалитетов до Госдумы.

Олег Гербер стал председателем органа, состоящего из 53 руководителей фракций
Олег Гербер стал председателем органа, состоящего из 53 руководителей фракций
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикера заксобрания Челябинской области Олега Гербера избрали председателем регионального совета руководителей фракций «Единой России». Об этом URA.RU 10 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО. «В Законодательном собрании состоялось совещание с председателями и руководителями фракций партии „Единая Россия“ в собраниях депутатов городов и районов Челябинской области. Один из вопросов повестки — выборы председателя регионального совета. Единогласно была поддержана кандидатура спикера областного парламента Олега Гербера. Председатель ЗСО поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что перед депутатами стоят сложные и актуальные вопросы, которые волнуют жителей на местах», — уточнили в пресс-службе. В совещании также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Голиков, первый заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии Анатолий Векшин, министр общественной безопасности Светлана Костина, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. Общая численность регионального совета руководителей фракций составила 53 человека. Совет руководителей фракций «Единой России» в Челябинской области был создан в 2014 году. Цель совета — координировать работу единороссов в законодательных органах России — от муниципалитетов до Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...