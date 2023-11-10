Спикера заксобрания Челябинской области Олега Гербера избрали председателем регионального совета руководителей фракций «Единой России». Об этом URA.RU 10 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В Законодательном собрании состоялось совещание с председателями и руководителями фракций партии „Единая Россия“ в собраниях депутатов городов и районов Челябинской области. Один из вопросов повестки — выборы председателя регионального совета. Единогласно была поддержана кандидатура спикера областного парламента Олега Гербера. Председатель ЗСО поблагодарил коллег за оказанное доверие и отметил, что перед депутатами стоят сложные и актуальные вопросы, которые волнуют жителей на местах», — уточнили в пресс-службе.

В совещании также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Голиков, первый заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии Анатолий Векшин, министр общественной безопасности Светлана Костина, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. Общая численность регионального совета руководителей фракций составила 53 человека.

Совет руководителей фракций «Единой России» в Челябинской области был создан в 2014 году. Цель совета — координировать работу единороссов в законодательных органах России — от муниципалитетов до Госдумы.