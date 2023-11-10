В Свердловской области военком покончил с собой

10 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Сергей Чекасин возглавлял комиссариат Краснотурьинска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военный комиссар Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин покончил с собой. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сергей Чекасин работал военкомом Краснотурьинска. Он покончил с собой. Причины, по которым произошел данный инцидент, пока неясны», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. В военкомате Краснотурьинска журналисту URA.RU информацию о смерти Чекасина подтвердили.

Военный комиссар Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин покончил с собой. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сергей Чекасин работал военкомом Краснотурьинска. Он покончил с собой. Причины, по которым произошел данный инцидент, пока неясны», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. В военкомате Краснотурьинска журналисту URA.RU информацию о смерти Чекасина подтвердили.