В Свердловской области военком покончил с собой

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Сергей Чекасин возглавлял комиссариат Краснотурьинска Фото:

Военный комиссар Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин покончил с собой. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сергей Чекасин работал военкомом Краснотурьинска. Он покончил с собой. Причины, по которым произошел данный инцидент, пока неясны», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. В военкомате Краснотурьинска журналисту URA.RU информацию о смерти Чекасина подтвердили.

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Военный комиссар Краснотурьинска (Свердловская область) Сергей Чекасин покончил с собой. Об этом журналисту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сергей Чекасин работал военкомом Краснотурьинска. Он покончил с собой. Причины, по которым произошел данный инцидент, пока неясны», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. В военкомате Краснотурьинска журналисту URA.RU информацию о смерти Чекасина подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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