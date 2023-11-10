Челябинский губернатор на форуме рассказал, как достичь прорыва в экономике

Челябинский губернатор обозначил задачи для прорыва в экономике

Губернатор Алексей Текслер выступил на Русском экономическом форуме в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие задачи надо решить, чтобы достичь прорыва в экономике. Свои предложения Текслер сформулировал на Русском экономическом форуме в Челябинске 10 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Первая задача — производительность труда путем повышения эффективности производства и роботизации, а также развития критических технологий и искусственного интеллекта. Мы завершаем строительство первого в стране завода по серийному производству роботов, открываем целое направление робототехники в ЮУрГУ. Роботизация промышленности — это важнейшая задача, которая стоит перед страной», — заявил Текслер.

Вторая задача, по мнению Текслера, — новые компетенции и вопрос технологического лидерства. Третья — увеличение финансирования инфраструктуры, создание крупных проектов, наращивание госинвестиций. Особое внимание он обратил на банковское финансирование инвестиций. Нужно запустить реальное проектное финансирование через банковскую систему, это позволит перейти от экономики спроса к экономике предложения.

Говоря о приоритетах, которыми необходимо руководствоваться при обновлении национальных проектов и целей развития, Текслер добавил, что первый и самый важный приоритет — это люди, народосбережение, решение демографической задачи. Ключевые направления здесь — рост продолжительности жизни, рост реальных доходов граждан. Следующий приоритет — укрепление суверенитета: технологического, экономического, финансового.

Губернатор напомнил, что предложения, сформированные по итогам форума, будут направлены в правительство РФ. Форум проводится в Челябинске с 9 по 11 ноября, на его площадках работают более трех тысяч участников практически из всех регионов Российской Федерации.