Генпрокуратура заблокировала аккаунт члена курганской КПРФ Еремина

Скандальному члену КПРФ и лидеру движения «Антиуран. Курган» заблокировали группы в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генпрокуратура РФ заблокировала аккаунт и группы в соцсетях с аудиторией более 10000 человек представителю курганского отделения КПРФ, председателю Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды Сергею Еремину, который известен, как лидер движения «Антиуран. Курган». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Еремин.

«Заблокировали мою страницу и одновременно мои группы „ВКонтакте“ и „ОК“, в них у меня было 10000 и 6000 подписчиков, в течение недели все было заблокировано. Причину блокировки назвали в техподдержке „Одноклассниках“, что есть подозрения в 280 статье (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», — рассказал Еремин. Он считает, что это было сделано с подачи местных властей, в том числе из-за наличия контента против добычи урана в Звериноголовском округе Курганской области.

Также, при попытке посетить сообщество и страницу представителя КПРФ в соцсети «ВКонтакте» появляется информация, что пользователь [Сергей Еремин] и материалы группы были заблокированы Генпрокуратурой в сентябре и ноябре. «Эти материалы заблокированы на территории РФ на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.09.2023 № 31.27.2023/Треб764-23 (профиль Еремина) и от 02.11.2023 № 31.27.2023/Треб901-23 (группа „Курган-Антиуран“)», — сообщается на сайте.

Редакция URA.RU направила запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. Ответ на него ожидается.

Члены общественной организации «Антиуран» уверены, что добыча урана приведет к глобальной экологической катастрофе, так как опасный раствор из недр может попасть в реку Тобол. Ранее URA.RU писало, что Еремин и представители антиуранового движения неоднократно пытались провести референдумы о запрете добычи урана в Звериноголовском округе. По их мнению, добыча урана может нанести экологический ущерб жителям. При этом представители компании «Далур», занимающейся добычей, объясняли, что этот процесс безопасен.

Редакция URA.RU подчеркивает, что она не призывает и не поддерживает экстремистскую деятельность. Мы призываем всех читателей соблюдать законы и нормы, предусматривающие наказания.

Генпрокуратура заблокировала аккаунт члена курганской КПРФ Сергея Еремина Заблокированный профиль Сергея Еремина «ВКонтакте»: https://vk.com/s.eremin51

Группы «Про Курган» и Курган-Антиуран» в соцсети «ВКонтакте» были заблокированы решением Генпрокуратуры РФ Скрин заблокированной группы «Курган-Антиуран | ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО» «ВКонтакте»: https://vk.com/blank.php?rkn=141292704